محمد عز يخرج عن صمته:"أحاول استعادة ثقتي بنفسي بعد قلة عروض التمثيل"

محمد عز.. خرج الفنان محمد عز عن صمته ليشارك جمهوره مشاعره حول قلة العروض الفنية التي تلقاها.

أوضح عز في منشور له على إنستجرام الذي رصده "موجز"، أنه كان يمر بفترة صعبة، حيث شعر بأن مسيرته الفنية مهددة بسبب قلة الأدوار التي تعرض عليه، هذه الحالة جعلته يشعر بأنه قد يفقد الثقة في نفسه، وأنه كان على وشك الدخول في حالة من الاكتئاب.

محمد عز

محمد عز يلجأ إلى وسيلة غير تقليدية لتخطي أزمته

قرر محمد عز لم يستسلم لهذه المشاعر السلبية، أن يواجهها بطريقة غير تقليدية، في مكتبه الخاص، بدأ بتجميع سيناريوهات الأعمال الفنية التي شارك فيها، وعلقها على حائط مكتبه.

وأوضح في منشوره قائلاً: "سرحت شويه في الحال لقيت نفسي هزعل، فقلت لأ، الحمد لله، قمت عملت الحيطه دي في المكتب بإيدي. في حاجات تانية للأسف مش موجود منها الورق.. عملتها عشان أقدر أكمل".

بهذه الطريقة، حاول محمد عز تعزيز ثقته بنفسه وتذكير نفسه بالنجاحات التي حققها في الماضي.

وأضاف: "عملتها عشان كل ما أشوف الحال حواليّ، ثقتي بنفسي متتهزش. إن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل، وظني في ربي خير".

آخر أعمال محمد عز

رغم التحديات، شارك محمد عز مؤخراً في مسلسل "المداح" الجزء الرابع، الذي عرض في رمضان 2024.

هذا المسلسل كان فرصة لمحمد عز ليظهر مجدداً على الشاشة إلى جانب نخبة من الفنانين، من بينهم حمادة هلال، خالد سرحان، وهبة مجدي.

تدور أحداث المسلسل حول صراع بطل القصة، صابر، مع قوى الجن، مما يضعه في مواقف صعبة ومليئة بالتحديات.

محمد عز

مسيرة محمد عز الفنية من البدايات إلى التحديات

ولد محمد عز، في 7 سبتمبر 1978، بدأ مشواره الفني بالمشاركة في الجزء الخامس من مسلسل "رجل وست ستات".

واستمر في لفت الأنظار من خلال أدواره في مسلسلات مثل "قلوب" و"ليلة"، إلا أن دوره البارز في مسرحية "بعد الليل" من إخراج خالد جلال كان نقطة تحول كبيرة في مسيرته، حيث فتح له الباب للمشاركة في مسلسل "الأب الروحي" الذي اعتبر بمثابة الانطلاقة الحقيقية له في عالم الفن.

على مدار السنوات، تمكن محمد عز من تأدية أدوار متنوعة، غالباً ما جسد فيها شخصية الشاب "الروش" الذي يعرف كل خبايا الحياة. كانت هذه الأدوار مصدر تميزه في الوسط الفني.

ومع ذلك، وبعد فترة من النشاط والنجاح، فوجئ الجمهور بتوقف مفاجئ في مسيرته، حيث قلّت مشاركاته الفنية بشكل ملحوظ.

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