أزمة فيلم الملحد.. تعرف على ردود فعل الجمهور وعلماء الدين تجاه منعه

يواجه فيلم الملحد أزمة جديدة، أعلن عنها الناقد الفني طارق الشناوي، مؤكداً على أنه ليس ممنوعاً من العرض كما يزعم البعض، لكنه لن يتم طرحه في الموعد الذي أعلن عنه المنتج أحمد السبكي، حيث كتب من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا قال فيه :"أعلن المنتج أحمد السبكي أنه سوف يعرض الأربعاء القادم فيلم (عاشق)، بطولة أحمد حاتم، وهذا يعني أنه لن يعرض قريباً فيلم (الملحد) لنفس البطل، ليس ممنوعاً من العرض لكن على ما يبدو هناك اتفاق شفهي مع منتجه بتأجيله لفترة بعد موجة الاعتراض والهجوم التي تعرض لها الفيلم على منصات التواصل الاجتماعي".

وأكد طارق الشناوي على حدوث اتفاق شفهي مع المنتج أحمد السبكي يفيد تأجيل العرض إلى أن تهدأ الاعتراضات التي عليه على السوشيال ميديا، مُعلقًا:"الملحد ليس ممنوعا من العرض فهو حاصل رسميا على موافقة الرقابة، هناك اتفاق شفهي مع المنتج بتأجيل العرض حتى تهدأ الاعتراضات على السوشيال ميديا، هذه ليست معلومات بقدر ما هي تحليل للموقف".

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز الأزمات التي تعرض لها فيلم الملحد مؤخرًا.

مخرج فيلم الملحد

وكان مخرج فيلم الملحد محمد العدل الشهير بـ ماندو العدل، قد أعلن مؤخرًا اعتذاره لجميع أصدقائه الذين قام بدعوتهم لحضور العرض الخاص لفيلم "الملحد"، موضحاً أن العرض لن يُقام في موعده المحدد، وأنه لا يعلم سبب التأجيل، وأن تلك الإجابة عند الرقيب على المصنفات الفنية، خاصة أن الفيلم جاهز للعرض، وقد انتهى من جميع مراحله سواء المونتاج، المكساج، وتصحيح ألوان، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب :"بعتذر لكل أصدقائي اللي عزمتهم علي العرض الخاص لفيلم الملحد، العرض مش هيتعمل في ميعاده، والفيلم مش هينزل في ميعاده، والحقيقة معرفش ليه، الاجابة عند السيد الرقيب علي المصنفات الفنية، الفيلم جاهز للعرض، وانتهت جميع مراحله من مونتاج و مكساج و تصحيح ألوان والرقابة اديتله ترخيص بالعرض بعد شهور من المشاهدات، بل وصل الأمر إني نزلت صورت مشهد مضاف ".

أزمة منع فيلم الملحد من العرض

وأوضح ماندو العدل أن منتج فيلم الملحد أحمد السبكي قد أنفق الكثير في عملية الدعاية الخاصة به في الشوارع، وأنه بناءً على هذا الترخيص، اضطر لإزالة تلك الدعاية، وهذا تسبب في خسائر فادحة، قائلاً:"والمنتج أحمد السبكي صرف كتير علي دعاية الفيلم في الشوارع بناءً على هذا الترخيص، ورجع شال الدعاية تاني للأسف ودي خسارة فادحة و ده ينفي تماماً، الهراء بتاع أصل الصناع بيعملوا دعاية رخيصة للفيلم".

وشارك ماندو العدل، جمهوره صورة للترخيص الذي كان قد حصل عليه من الرقابة، مُعلقًا:"الفيلم لا يشوه الدين الإسلامي قط بل يكشف الحجاب عن بعض الذين يفسرون الإسلام على أهوائهم، مرفق مع البوست صورة الترخيص و صورة اجازة الرقابه للسيناريو، اللي لأول مرة الرقابه تكتب في الورقة الأخيرة للسيناريو ما يشبه الشكر و التوضيح، و ده نص ما كتب علي الورقة الأخيرة الفيلم لا يشوه الدين الاسلامي قط بل يكشف الحجاب عن بعض الذين يفسرون الإسلام على أهوائهم، الفكرة هتوصل هتوصل بإذن الله عاجلًا أو آجلًا".

ومن ضمن الأزمات التي تعرض لها فيلم الملحد بعد المطالبة بوقفه من قبل الجمهور على السوشيال ميديا، تقدم المؤلف والمخرج نادر سيف الدين، بإنذار رسمي للمنتج أحمد السبكي، المسئول عن شركة السبكي للإنتاج الفني، بسبب قيامه بالاستيلاء والتعدي على حقوق ملكيته الفكرية للفيلم، وجاء هذا الإجراء بعدما أُعلن في مواجهة النيابة العامة نظرًا لرفضه الاستلام.

وفكرة فيلم الملحد للمؤلف والمخرج نادر سيف الدين، تم تسجيلها برقم رخصة سيناريو بتاريخ 21/02/2013 وتم تجديدها بتاريخ 20/10/2013.

وقد تقدم نادر سيف الدين بشكوتين، الأولى للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة، والثانية لنقابة المهن السينمائية، ضد كل من أحمد الئسبكي، إبراهيم عيسى، ومحمد العدل، وكان فيلم "الملحد" لنادر سيف الدين، قد عُرض بدور العرض السينمائية في يوم 26/02/2014.

أبطال فيلم الملحد

تفاعل الجمهور مع فيلم الملحد

وكان عدد من رواد السوشيال ميديا، قد طالبوا بوقف عرض الفيلم، بجانب بعض الشيوخ والعلماء الذين طالبوا بوقفه أيضًا، منهم الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر الشريف، الذي قال أن الإلحاد سواء بالتسبب أو المباشرة، يعتبر جريمة مكتملة الأركان وتحرمها الشرائع السماوية، بينما قال أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر الشريف، في مداخلة لبرنامج «علامة استفهام» الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، إنه لن يشاهد فيلم الملحد، لأنه سيتسبب في مشكلات بالمجتمع، لافتًا أن رجال الدين هم الذين لهم الحق بالتعليق على أي شيء مخالف.

وكتبت متابعة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"للأسف الشديد فيلم الملحد هينزل و اسمه مش عاجب ناس كتير، ف ياريت تسموه اسم تاني ممكن الجاحد، الزنديق، معلش مش عايزين اي اسم مثير للجدل، و مش عايزن كمان محتوي مثير للجدل، و مش عايزين تعدديه، لاء مش تعدد الزوجات، لاء تعدد ديني او فكري او ثقافي، بصوا عايزين اللمبي ٨ جيجا الجزء الخامس".



أبطال فيلم الملحد

فيلم "الملحد" من تأليف إبراهيم عيسى، موسيقى تصويرية راجح داوود، إخراج ماندو العدل، وهو بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا، نجلاء بدر، وآخرون من النجوم، وتدور أحداثه في إطار درامي، عن قضية التطرف الديني والإلحاد التي يتعرض لها الشباب، وعن تأثير هذا الانتشار على المجتمع.

عمر أفندي



ويعرض للفنان أحمد حاتم، حالياً مسلسل "عمر أفندي"، وهو بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة.

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