أحمد كريمة لـ الموجز عن فيلم الملحد:"مفيش غير الشواذ والملحدين نتكلم عنهم في الأفلام؟"

منذ عرض البرومو الأول لـ فيلم الملحد أصبح حديث الصباح والمساء على صفحات السوشيال ميديا إذ قوبل الفيلم بالرفض من الجمهوروبعض المشاهير والنقاد، ومن هنا تحدث " الموجز " مع الشيخ أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.

أبطال فيلم الملحد

وأعرب الشيخ أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن رفضه الشديد لهذه النوعية من الأفلام، لأنها غير هادفة ولا تفيد المجتمع بأي شيء، مشيرا إلى أن الكاتب المصري يمتلك موضوعات هامة تفيد المجتمع غيرموضوع الإلحاد أو الحرامية أوالشواذ، أو البلطجية.

وتابع: أن مصر هي منارة الإسلام والسلام، وأن الإلحاد يعتبر ظاهرة فردية وعرض قضيته للمجتمع لايفيد في شىء قائلا “مفيش غير الشواذ والملحدين اللي نتكلم عنهم؟”.

قصة فيلم الملحد

تتلخص قصة فيلم الملحد حول قضية التطرف الديني والفكر المتعصب الذي قد يؤدي إلى الإلحاد،إذ يسلط الضوء على شخصية شاب نشأ في بيئة متشددة على يد والده الشيخ السلفي، ويستعرض كيف يمكن أن يؤدي التعذيب وفقر الفكر إلى تشتت الفكر والإلحاد.

أبطال الملحد

ويشارك في بطولته أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا، تارا عماد، الراحل مصطفى درويش، أحمد السلكاوي، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج لأحمد السبكي.

تفاصيل أزمة فيلم الملحد من العرض

تعرض فيلم الملحد لهجوم من قبل جمهور السوشيال ميديا وذلك فور عرض البرومو الخاص بالفيلم، وأوضح ماندو العدل أن منتج فيلم الملحد أحمد السبكي قد أنفق الكثير في عملية الدعاية الخاصة به في الشوارع، وأنه بناءً على هذا الترخيص، اضطر لإزالة تلك الدعاية، وهذا تسبب في خسائر فادحة، قائلاً:"والمنتج أحمد السبكي صرف كتير علي دعاية الفيلم في الشوارع بناءً على هذا الترخيص، ورجع شال الدعاية تاني للأسف ودي خسارة فادحة و ده ينفي تماماً، الهراء بتاع أصل الصناع بيعملوا دعاية رخيصة للفيلم".

وشارك ماندو العدل، جمهوره صورة للترخيص الذي كان قد حصل عليه من الرقابة، مُعلقًا :"الفيلم لا يشوه الدين الإسلامي قط بل يكشف الحجاب عن بعض الذين يفسرون الإسلام على أهوائهم، مرفق مع البوست صورة الترخيص و صورة اجازة الرقابة للسيناريو، اللي لأول مرة الرقابة تكتب في الورقة الأخيرة للسيناريو ما يشبه الشكر و التوضيح، و ده نص ما كتب علي الورقة الأخيرة الفيلم لا يشوه الدين الاسلامي قط بل يكشف الحجاب عن بعض الذين يفسرون الإسلام على أهوائهم، الفكرة هتوصل هتوصل بإذن الله عاجلًا أو آجلًا".

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