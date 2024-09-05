أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين يوجهوت استغاثة إلي وزير التعليم العالي

قدم أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شكوي إلي وزارة التعليم العالي وذلك بخصوص المشكلات التي تواجه أبنائهم الطلاب في مكاتب التنسيق.

مدارس المتفوقين

وتضمنت شكوى أولياء أمور والتي اطلعت عليها الموجز طلاب مدارس المتفوقين في مصر واضحة ومركزة على عدة نقاط مهمة تتعلق بالتعليم العالي والتنسيق. إليك النقاط الرئيسية التي تم طرحها في الشكوى:

أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين

طلب أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين إقرار معامل التفوق بقيمة 2 بدلاً من 1، وذلك لزيادة عدد المقاعد المخصصة لطلاب المدارس المتفوقين في الكليات الحكومية. هذا المقترح يهدف إلى توفير فرص أوسع للالتحاق بالكليات التي تلبي طموحات الطلاب.

ويطالبون بأن تكون الجامعات الأهلية مكملة لمدارس المتفوقين، وتقديم منح دراسية كاملة للطلاب المتفوقين بها، مما يساعدهم على أن يكونوا جزءًا من هيئة التدريس ويساهمون في تطوير هذه الجامعات.

و يشتكي أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين من تطبيق خصم شرائح المتفوقين بنسبة 1.25، على عكس طلاب الثانوية العامة الذين يتم تطبيق نسبة 1، وطالبوا بعدم التقيد بالتوزيع الجغرافي على غرار الـ 500 الأوائل في الثانوية العامة.

بروتوكول بين الوزارتين: طالبوا بإنشاء بروتوكول بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي يسمح بمنح ثابتة سنوية في الجامعات الحكومية الكبرى، وعمل توأمة مع كبريات الجامعات الدولية للاستفادة من مهارات وإمكانيات طلاب المدارس المتفوقين.

هذه الشكوى تعبر عن الرغبة في تحسين فرص التعليم العالي للطلاب المتفوقين واستثمار مواهبهم بشكل أفضل، وتعزز من دورهم كأعضاء مؤثرين في مجتمع التعليم والبحث العلمي في مصر.

هناك عدة جوانب يمكن النظر فيها واتخاذ إجراءات لتعزيز جودة التعليم وتحفيز الابتكار والبحث العلمي. إليك بعض النقاط المهمة لتحسين التعليم الجامعي في مصر:

يجب تحديث المناهج الدراسية بما يتماشى مع التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة. يجب أن تكون المناهج مرنة ومتكيفة مع احتياجات سوق العمل والمجتمع.

و يجب تعزيز تدريب أعضاء هيئة التدريس وتوفير الدعم والتشجيع لهم للمشاركة في برامج التطوير المهني. كذلك، يجب تعزيز معايير اختيار الأساتذة والباحثين لضمان أن يكونوا ذوي كفاءة عالية ومتمكنين في مجالاتهم.

و يجب دعم البحث العلمي والابتكار بالموارد اللازمة وتوفير البنية التحتية العلمية المناسبة. يمكن تحقيق ذلك من خلال تشجيع الجامعات على إنشاء مراكز بحثية متقدمة وتوفير تمويل للمشاريع البحثية المبتكرة.

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