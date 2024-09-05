بالثانوية العامة وراتب 42 ألف جنيها.. شروط التقديم على وظائف السفارة الأمريكية 2024

تزداد رغبة الشباب المصري في البحث عن وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة ومتابعة تفاصيلها باستمرار، ويرجع ذلك إلى الرواتب المجزية والمزايا الصحية والاجتماعية التي تقدمها السفارة، مما يجعلها خيارًا جذابًا للعديد من الباحثين عن فرص عمل متميزة، ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

وظائف السفارة الأمريكية 2024

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة، مستهدفةً استقطاب الشباب الطموحين والموهوبين. من بين الوظائف المتاحة حالياً، وظيفة فني راديو في مكتب إدارة موارد المعلومات، حيث تبحث السفارة عن أفراد يمتلكون المهارات الفنية والمهنية المطلوبة، بالإضافة إلى الرغبة في التطور والتعلم المستمر.

مميزات وظائف السفارة الأمريكية 2024

تمنح الوظائف في السفارة الأمريكية فرصة للانضمام إلى بيئة عمل احترافية وديناميكية، حيث يمكن للأفراد العمل جنبًا إلى جنب مع فريق ذو خبرة وكفاءة عالية. بالإضافة إلى الرواتب المغرية، تشمل الوظائف مزايا اجتماعية وصحية ممتازة، مما يزيد من جاذبيتها للمتقدمين.

تفاصيل وشروط التقديم لوظائف السفارة الأمريكية

وفقًا للموقع الرسمي للسفارة، إليكم أبرز التفاصيل المتعلقة بالوظائف المتاحة والشروط المطلوبة للمتقدمين:

الوظيفة المتاحة: فني راديو

آخر موعد للتقديم: 19 سبتمبر 2024.

الراتب: 10,518 دولار سنويًا (ما يعادل حوالي 510 ألف جنيه سنويًا أو 42 ألف جنيه شهريًا).

ساعات العمل: دوام كامل بمعدل 40 ساعة أسبوعيًا.

المهام والمسؤوليات:

تركيب وصيانة الأنظمة: تشمل المسؤوليات تركيب وتكوين وصيانة أنظمة الاتصالات اللاسلكية، بما في ذلك أجهزة الراديو والهوائيات.

الدعم الفني: تقديم الدعم الفني اللازم للاتصالات الراديوية، واستكشاف المشكلات وإصلاحها بكفاءة.

ترقيات النظام: إجراء التحديثات اللازمة لتحسين أداء أنظمة الاتصالات.

الامتثال والأمن: التأكد من أن الأنظمة متوافقة مع بروتوكولات الأمن وتعمل على حماية المعلومات الحساسة.

المؤهلات والخبرات المطلوبة:

المؤهل العلمي: إتمام المرحلة الثانوية كحد أدنى.

الخبرة العملية: خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في تشغيل وصيانة أنظمة الاتصالات اللاسلكية.

المهارات الفنية: إلمام تام بأنظمة الاتصالات اللاسلكية، بما في ذلك المحطات الثابتة والمكررات، بالإضافة إلى مهارات قوية في حل المشكلات الفنية المتعلقة بمعدات الاتصالات.

متطلبات إضافية: رخصة قيادة سارية المفعول، اجتياز الشهادات الطبية والأمنية، وإجادة اللغة الإنجليزية والعربية قراءة وكتابة.

رابط التقديم لوظائف السفارة الأمريكية 2024 بالقاهرة

للاطلاع على المزيد من التفاصيل والتقديم على الوظائف المتاحة، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية عبر رابط التقديم هنا].

هذه الفرصة تعتبر من بين الفرص الفريدة للشباب المصري الطموح، حيث توفر لهم بيئة عمل متميزة ورواتب مغرية، بالإضافة إلى التطوير المهني والفرص المستقبلية.