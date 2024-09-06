موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024.. خطوات ورابط النتيجة

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات عن موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024، وذلك لمعرفة النتيجة بعد الانتهاء من اداء الامتحانات، حيث ينتظر العديد من الطلاب نتيجة الدور الثاني للتسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة من الالتحاق بالجامعات ةالكليات المختلفة.

وانتهى طلاب الثانوية العامة، يوم سبتمبر الماضي من أداء امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة 2024، ومنذ ذلك الوقت ينتظر الطلاب الإعلان عن نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة.

موعد نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2024

ولم تعلن وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني عن نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة 2024 حتى الآن، ولكن من المقرر ان تعلن الوزارة عن موعد نتيجة الدور الثاني قريبًا ليتمكن الطلاب من تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاد المختلفة في المرحلة الثالثة من التنسيق.





ومن المقرر، أن توفر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024 لجميع طلاب الدور الثاني، ويمكن للطالب تسجيل الدخول إلى موقع التعليم بوابة نتائج امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2024 وكتابة الخطوات اللازمة للحصول على النتيجة، ومن أهم خطوات الحصول على نتيجة 3 ثانوي الدور الثاني كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب ،وكافة البيانات.





موعد نتيجة الثانوية العامة

خطوات الحصول على نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة 2024

وينشرر لكم الموجز خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني برقم الجلوس عبر اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى بوابة التعليم نتائج الثانوية العامة الدور الثاني 2024 من هنـــا.

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

-اضغط على أيقونة «عرض النتيجة».

فور تنفيذ الخطوات السابقة بدقة ستظهر لك نتيجة ثانوي عام دور ثاني 2024 برقم الجلوس.



نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة

وكان قد تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من رصد جميع حالات الغش الالكتروني ، والتحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.



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