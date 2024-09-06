وظائف شركة مصر لتأمينات الحياة برواتب تصل 13 ألف جنيه.. تفاصيل

يستعرض لكم موقع الموجز، توافر مجموعة متنوعة من الوظائف الشاغرة في شركة مصر لتأمينات الحياة، وتحديدًا في مجالات المبيعات والتسويق والاستشارات التأمينية، حيث تأتي هذه الفرص مناسبة لخريجي الجامعات وأصحاب الخبرات القليلة إلى المتوسطة، وتوفر وظائف الشركة فرصًا للنمو المهني ورواتب مجزية قد تصل إلى 13 ألف جنيه شهريًا.

وظائف شركة مصر لتأمينات الحياة

تفاصيل الوظائف المتاحة:

1. مدير مبيعات تأمين:

نوع الوظيفة: دوام كامل.

المجال: تسويق ومبيعات، مبيعات تأمين.

الخبرة المطلوبة: سنة واحدة على الأقل.

الراتب الأساسي: يتراوح بين 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه.

الحوافز: تتراوح بين 5 آلاف إلى 7 آلاف جنيه.

المميزات: تأمينات اجتماعية وصحية.

2. مدير مبيعات تأمين (خبرة):

نوع الوظيفة: دوام كامل.

المجال: تسويق ومبيعات، مبيعات تأمين.

الخبرة المطلوبة: من سنة إلى 5 سنوات.

الراتب الأساسي: يتراوح بين 2000 إلى 3 آلاف جنيه.

الحوافز: تتراوح بين 7 آلاف إلى 10 آلاف جنيه.

المميزات: تأمينات اجتماعية وصحية.

3. مستشار تأميني:

نوع الوظيفة: دوام كامل.

المجال: تسويق ومبيعات، مبيعات تأمين.

الراتب الأساسي: يتراوح بين 2000 إلى 3 آلاف جنيه.

الحوافز: تتراوح بين 5 آلاف إلى 7 آلاف جنيه.

المميزات: تأمينات اجتماعية وصحية.

مواقع العمل:

تتوزع مقار العمل على عدد من المدن والمحافظات في مصر، بما في ذلك:

بورسعيد: حي الزهور، حي الشرق، حي الضواحي، حي المناخ، حي مبارك.

الإسماعيلية: التل الكبير، الشيخ زايد، قنطرة غرب.

الجيزة: الدقي، الزمالك، السادس من أكتوبر، العجوزة، المهندسين، الهرم، فيصل.

القاهرة: التجمع الأول، التجمع الخامس، الرحاب، الشروق، رمسيس.

مناطق أخرى: مدينة الشروق، مدينة العبور، السويس، العين السخنة، الغردقة، رأس غارب، شرم الشيخ، دهب، نويبع، جنوب سيناء، دمياط الجديدة، رأس البر، فارسكور، كفر سعد.

تعتبر هذه الفرص الوظيفية مناسبة للراغبين في بدء أو تطوير مسيرتهم المهنية في قطاع التأمين، خاصةً مع الحوافز والمميزات المقدمة التي تشمل التأمينات الاجتماعية والصحية. لمزيد من التفاصيل والتقديم على الوظائف، يمكن زيارة موقع الشركة والتسجيل في وظائف شركة مصر لتأمينات الحياة من هنا.