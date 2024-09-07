«كنت خارجة من الماية».. أول رد من شيرين السايس على فيديو عمرو دياب

تصدر إسم شيرين السايس وعمرو دياب تريند جوجل، بعد ظهورهم مؤخرا بفيديو شغل تساؤلات الجميع حول نوع العلاقة التي تربطهم، تجعلهم يتصورون بتلك الشكل المثير للجدل، وتصدر الفيديو جوجل بكثير من العبارات أبرزهم حبيبة عمرو دياب الجديدة، ومن هي شيرين السايس حبيبة عمرو دياب؟ ويوضح لكم الموجز أبرز الردود على تلك التساؤلات.

حقيقة فيديو عمرو دياب وشيرين السايس

ظهرت المطربة السورية شيرين سايس، ضيفة مع الفنان إدوارد والإعلامية نانسي مجدي في برنامج "القاهرة اليوم" عبر قناة ألفا، للكشف عن كواليس لقائها مع النجم عمرو دياب في الساحل الشمالي خلال الفترة الماضية، وهو اللقاء الذي ظهر في فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وأثار غناؤها لعمرو دياب فيه إعجاب الجمهوروقالت شيرين سايس خلال لقائها: كانت لسه خارجة من الماية وقابلت عمرو دياب بالصدفة والحقيقة كانت صدفة جميلة، وعمرو كان بيجنن استقبلني استقبال حلو، ولما غنيت قاللي الله إيه الصوت الجامد ده.

شيرين سايس وعمرو دياب

عمرو دياب وشيرين السايس

من هي شيرين السايس؟



شيرين سايس هي مطربة سورية الجنسية، وقد استطاعت بفضل موهبتها الفذة أن تلفت الأنظار إليها في وقت قصير.

ودرست شيرين الموسيقى والغناء في معهد صباح فخري، مما ساهم في صقل موهبتها وتنمية قدراتها الفنية.

وبدأت شيرين سايس احتراف الغناء في عام 2010، حيث بدأت تشق طريقها في عالم الفن والموسيقى.

ثم انتقلت من سوريا للمشاركة في حفلات متنوعة تقام في دبي، تونس، والعراق، مما أكسبها شهرة واسعة في هذه الدول.

وفي عام 2012، طرحت شيرين سايس أول أغنياتها بعنوان «أنا لو فيي»، والتي حققت نجاحًا كبيرًا.

وقدمت شيرين مجموعة من الأغاني البارزة مثل "الممنوع مرغوب"، "شو بقلن" والأغنية المصرية "دلوقتي".

وشاركت شيرين في البرنامج الغنائي “The Winner Is”، حيث وصلت إلى النهائيات، مما عزز من مكانتها الفنية.

وبرز اسم شيرين سايس عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفضل الفيديوهات التي تنشرها وتقدم من خلالها أشهر الأغاني، منها "عليكي عيون" للمطرب أحمد سعد، والأغنية التركية الشهيرة "ارامام" للفنان إبراهيم تاتلسس و "صرنا صلح" للفنان وائل كفوري. وتمتلك شيرين قناة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث تعيد تقديم أغاني مشهورة مثل "من أول دقيقة" لسعد لمجرد وإليسا، وأغنية "صندوق" للمطربة أصالة، و"اليوم على خشبة" لفيروز، و"الله ما يسوى" لحسين الجسمي، والأغنية المغربية الشهيرة "هي هي".

وإعجاب الهضبة عمرو دياب بصوت شيرين سايس يعتبر شهادة قوية على موهبتها، وهو ما يبشر بمستقبل واعد لها في عالم الغناء.



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