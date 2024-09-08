أفلام سينمائية جديدة في الطريق للجمهور.. تعرف على التفاصيل

أفلام سينمائية جديدة.. تستعد دور العرض السينمائية، لاستقبال مجموعة من المشاريع الفنية الجديدة، في الفترة المقبلة، والتي تشهد التعاون بين كبار النجوم، وتلك الأعمال متنوعة بين الدراما والكوميديا والأكشن.

وفي السطور التالية يرصد الموجز تفاصيل أحدث الأفلام، المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

كريم عبد العزيز



فيلم المشروع

فيلم المشروع هو فيلم يجمع لأول مرة بين الفنان كريم عبدالعزيز والفنانة ياسمين صبري، وهو من إخراج بيتر ميمي، والمشروع مدعوم من صندوق Big Time التابع لهيئة الترفيه السعودية، ويجري حاليًا الانتهاء من التعاقدات مع بقية أبطال الفيلم.

فيلم الشاطر

فيلم الشاطر يتعاون الفنان أمير كرارة مع الفنانة هنا الزاهد في فيلم اجتماعي كوميدي، ويشارك في العمل أيضًا اللبناني عادل كرم، مصطفى غريب، ويتم حالياً اختيار باقي الأبطال، والفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.

بوستر فيلم أسد

فيلم أسد

يجمع فيلم أسد بين الفنان محمد رمضان والفنانة رزان جمال في أول تعاون بينهما، حيث يتناول الفيلم فترة ثورة العبيد في إطار أكشن تشويقي تاريخي، وهو من تأليف وإخراج محمد دياب، ويضم أيضًا ماجد الكدواني، أحمد خالد صالح، كامل الباشا، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، محمود السراج، وآخرون من النجوم.

عمرو سعد

فيلم الغربان

فيلم الغربان يأتي هذا العمل ليجمع بين الفنان عمرو سعد والفنانة مي عمر في عمل أكشن تشويقي تاريخي، ويجسد عمرو سعد خلاله شخصية إمام بلزاك، بينما تلعب مي عمر دور قائدة جيوش الغربان، والفيلم من إخراج ياسين حسن ومن إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني، ويشاركهما في بطولته محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، وآخرون من النجوم، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي، خلال أربعينات القرن الماضي وتحديداً عام 1942 أثناء الحرب العالمية الثانية.

وفي سياق آخر، يستعد الفنان عمرو سعد لخوض سباق رمضان 2025 بمسلسل جديد بعنوان "سيد الناس"، ويلعب خلاله دور شاب نشأ في إحدى قرى الأرياف التي يسيطر عليها "باشا" ظالم، هذا الباشا يستغل سكان القرية للعمل لديه دون مقابل، ويقوم بتعذيب كل من يتمرد عليه، لذا يقف عمرو سعد إلى جانب سكان القرية، ويسعى لتحقيق العدالة وإعادة حقوقهم.

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