تفاصيل أزمة إيمي المصري بطلة ميلودي تتحدى الملل.. تعرف على التفاصيل

أزمة كبيرة وقعت خلال الساعات الماضية، وشغلت بال متابعي نجوم الفن، وهي مشاجرة بين الفنانة إيمي المصري، المعروفة بإعلانات "ميلودي تتحدى الملل"، وسكان أحد الكمبوندات في منطقة أكتوبر، وذلك بسبب خلاف حول مكان ركن السيارة.

إيمي المصري



تفاصيل أزمة إيمي المصري

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالحادثة بقيادة اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم ضبط طرفي المشاجرة.

وكانت الجهات الأمنية، قد تلقت بلاغًا من العميد محمد أمين، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، يفيد بنشوب الخلاف بين إيمي المصري بطلة إعلان ميلودي تتحدى المال وأحد السكان في كمبوند أكتوبر، وتبين من خلال التحريات التي قادها المقدم محمد داود، رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، أن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية تطورت إلى شجار بين إيمي المصري وشخصين من جيرانها بسبب خلافات الجيرة.

وسرعان ما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحبس جميع المتهمين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

إيمي المصري

معلومات عن إيمي المصري

إيمي المصري هي ممثلة مصرية اشتهرت من خلال ظهورها في حملة إعلانية لمجموعة قنوات ميلودي، دخلت عالم التمثيل بعد أن حققت نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة في هذا الإعلان، شاركت في عدة أفلام من بينها "زهايمر"، "حفلة منتصف الليل"، و"الوتر".

أبطال فيلم زهايمر

فيلم زهايمر من إخراج عمرو عرفة، تأليف نادر صلاح الدين، بطولة عادل إمام، فتحي عبد الوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف، نيللي كريم، إيمان السيد، وآخرون من النجوم.

أبطال فيلم الوتر

فيلم الوتر من ﺇﺧﺮاﺝ مجدي الهواري،

ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير،بطولة مصطفى شعبان، غادة عادل، أروى جودة أحمد صلاح السعدني، أشرف زكي، سوسن بدر، وآخرون من النجوم.

رأي إيمي المصري في مشاهد الإغراء

وفي تصريحات تلفزيونية سابقة لها، أوضحت إيمي المصري أنها لا تمانع من أداء مشاهد الإغراء بشرط أن تكون ضمن السياق الدرامي للعمل وأن تكون بعيدة عن الابتذال.

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