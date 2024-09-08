حالة الطقس غدًا الاثنين 9-9-2024.. استمرار الأجواء الحارة والرطوبة العالية

حالة الطقس غدًا الاثنين.. يبحث كثير من المصريين عن حالة الطقس غدًا الاثنين الموافق 9-9-2024، ولذلك تصدر البحث عن حالة الطقس محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحرص كثير من الشعب المصري علي متابعة حالة الطقس بصفة مستمرة.

ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر تفاصيل حالة الطقس، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، و بيان بدرجات الحرارة.

حالة الطقس غدًا الاثنين 9 سبتمبر 2024

ومن جانبها، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يستمر غدًا الاثنين طقس حار رطب نهارًا علي أغلب الأنحاء، شديد الحرارة علي جنوب البلاد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب ليلًا.

حالة الطقس غدًا الاثنين

الظواهر الجوية المتوقعة لـ طقس غدًا الاثنين

وأضافت الأرصاد أن هناك فرص لتكون السحب المنخفضة والمتوسطة علي مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبري مما يؤدي إلى تلطيف الأجواء أحيانًا.

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتابعت الأرصاد أنه من المتوقع نشاط رياح معتدلة تنشط أحيانًا علي أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط:

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5: 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر:

أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5: 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

حالة الطقس غدًا الاثنين

درجات الحرارة غدًا الاثنين

ويرصد "الموجز" خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 9 سبتمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

القاهرة الكبري والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة: 36

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة المحسوسة:40

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

جنوب الصعيد وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 41

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