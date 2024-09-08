بكام النهاردة .. أسعار الألبان ومشتقاته اليوم الأحد 8-9-2024 في الأسواق المصرية

أسعار الألبان ومشتقاته اليوم .. تعد متابعة أسعار الألبان ومنتجاتها أمرًا ضروريًا لربات البيوت، حيث تشكل هذه المنتجات جزءًا أساسيًا من المكونات الغذائية اليومية.

وفي إطار التزام موقع «الموجز» بتقديم معلومات دقيقة ومحدثة، نقدم لكم آخر تحديثات أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024، لمساعدة القراء في اتخاذ قرارات شراء مدروسة وأفضل.

أسعار الجبن:

- الجبن الأبيض: 150 جنيه/كجم

- الجبن الرومي: 320 جنيه/كجم

- الجبنة البيضاء (الثلاجة): 140 جنيه/كجم

- تراوح سعر دنش فارم أو جوربيت جبنة بيضاء دنماركي من 300 إلى 340 جنيه/كجم

- تراوح سعر جبنة شيدر أبيض إيرلندي من 376 إلى 448 جنيه/كجم

- تراوح سعر جبنة فلمنك هولندي ما بين 480 إلى 560 جنيه/كجم

- تراوح سعر انكور جبنة كريمي من 485 إلى 560 جنيه/كجم

- تراوح سعر جاك جبنة جودة هولندي من 480 إلى 540 جنيه/كجم

- تراوح سعر جبنة ريكفورد من 600 إلى 860

جنيه/كجم

- تراوح سعر جبنة امنتال فرنساوي بايسون من 800 إلى 940 جنيه/كجم

- تراوح سعر جبنة جوده ماعز هولندي من 800 إلى 940 جنيه/كجم

- تراوح سعر أمبروسي جبنة بروفولوني دولتشي من 680 إلى 900 جنيه/كجم

- تراوح سعر هاجدو جبنة كشكفال بقري فلفل أحمر من 800 إلى 900 جنيه/كجم

أسعار السمن والزبدة البقري:

اقترب سعر كيلو السمن الصناعي 86.33 جنيه، بينما وصل سعر السمن البلدي 287.53 جنيه/كجم، في حين بلغ سعر كيلو الزبدة البقري مزارع 163 جنيه/كجم.

أسعار الألبان:

- اللبن المجفف البودرة: 152.4 جنيه/كجم

- اللبن المعبأ: 41.22 جنيه/لتر

- اللبن السائب: 29.2 جنيه/كجم

أسعار الزبادي في السوق:

- زبادي طبيعي من إنتاج جهينة (105 جرام): 37 جنيهًا مقابل 6 علب.

- زبادي بالفراولة من جهينة (105 جرام): 44 جنيهًا مقابل 6 علب.

- زبادي بقطع التوت من جهينة (105 جرام): 9.25 جنيه للعلبة الواحدة.

- زبادي سادة من دانون (100 جرام): 50.95 جنيه مقابل 8 عبوات (بمعدل 6.36 جنيه للعبوة).

- زبادي طبيعي من المراعي (105 جرام): 65.95 جنيه مقابل 9+3 علب إضافية.

فوائد الزبادي:

ويمد الزبادي الجسم بالعديد من الفوائد الهامة منها تحسين الهضم وتعزيز جهاز المناعة و تقوية العظام والعضلات، وإدارة الوزن، كما أنه مفيد لصحة القلب.

كما أن الزبادي يعمل علي تحسين امتصاص المغذيات حيث يحتوي على إنزيمات تسهل امتصاص العناصر الغذائية المختلفة مثل الفيتامينات والمعادن ، مما يسهل على الجسم الاستفادة من الأطعمة الأخرى المستهلكة.

فوائد منتجات الألبان وأهميتها لصحة الجسم

تعتبر منتجات الألبان من المكونات الغذائية الأساسية في نظامنا الغذائي، حيث تحتوي على العديد من العناصر الضرورية لصحة الجسم مثل الحليب، الزبادي، الجبن، والزبدة.

1. غنية بالكالسيوم : تُعتبر منتجات الألبان من أهم مصادر الكالسيوم الذي يلعب دورًا حيويًا في صحة العظام والأسنان.

2. غنية بالبروتين : تحتوي على نسبة عالية من البروتين الضروري لبناء العضلات وتقوية الجهاز المناعي.

3. غنية بالفيتامينات والمعادن : تتضمن فيتامينات مثل A وD وB12، إضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم.

4. تحسن صحة الجهاز الهضمي : يحتوي الزبادي على بكتيريا نافعة تساهم في تحسين وظائف الجهاز الهضمي.

5. تعزز صحة العظام والأسنان .

6. تساهم في بناء العضلات .

7. تقوي الجهاز المناعي .

8.تحسن صحة الجهاز الهضمي .

9. تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

10. تخفض من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

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