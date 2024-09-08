الآن لينك نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني برقم الجلوس حسب المحافظة

تواصل الكنترولات المركزية التابعة لـ وزارة التربية والتعليم أعمال رصد ومراجعة درجات طلاب الثانوية العامة، استعدادًا لاعتماد نتيجة الدور الثاني لعام 2024 من قبل وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، حيث سيتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم عبر رابط مخصص من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذلك من خلال موقع «الموجز».

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2024 سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، وقد انتهت الكنترولات من تصحيح أوراق الامتحانات، وتواصل تكثيف أعمال الرصد والمراجعة قبل اعتماد النتيجة رسميًا من قبل الوزير.

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024

كما توفر وزارة التربية والتعليم إمكانية الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لموقع الوزارة من خلال الضغط هنا.

تنسيق المرحلة الثالثة 2024

بالتزامن مع إعلان نتيجة الدور الثاني، ستعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2024. سيستمر تسجيل رغبات الطلاب لمدة أسبوع قبل إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني وإعلان النتائج، ليتمكن الطلاب من التقديم للكليات وإجراء الكشف الطبي بالجامعات تمهيدًا لبدء العام الأكاديمي الجديد.

الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدور الثاني

تتوفر العديد من الفرص لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة، سواء في الشعب العلمية أو الأدبية. من أبرز هذه الكليات: كليات التربية، تربية تعليم ابتدائي، تربية طفولة، بالإضافة إلى كلية التربية الرياضية لطلاب الشعبة الأدبية.



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