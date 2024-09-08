غزل المحلة يعلن تغيير شعار الفريق.. سماوي جديد في الدوري المصري

أعلن نادي غزل المحلة، اليوم الأحد الموافق 8 سبتمبر 2024، تغيير شعار الفريق الرسمي، وذلك قبل انطلاق الدوري المصري بالموسم الجديد. تم تغيير شعار غزل المحلة، الذي يحتوي على علم مصر، إلى اللون السماوي الخاص بقميص الفريق. التفاصيل يكشفها الموجز في السطور التالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي غزل المحلة فيديو كتب عليه: "هوية جديدة.. رؤية جديدة".

شعار غزل المحلة الجديد

وشهد شعار غزل المحلة الجديد، على تواجد نجمة وحيدة، وذلك يشير إلى بطولة الدوري التي حققها الفريق في موسم 1972-1973.

وبذلك، يعتبر غزل المحلة فريق سماوي جديد في الدوري المصري، بعد نادي بيراميدز المدعى بالفريق السماوي.

شعار غزل المحلة الجديد

ويستعد نادي غزل المحلة، للمنافسة مع الكبار من جديد في بطولة الدوري المصري لموسم 2024-2025.

وكان غزل المحلة، قد نجح في الصعود إلى الدوري المصري مرة أخرى، وذلك بعدما رفع رصيده بقيادة مديره الفني أحمد عيد عبد الملك إلى 52 نقطة، واحتل وصافة ترتيب دوري الدرجة الثانية.

ليعود غزل المحلة إلى الدوري المصري بعد غيابه لمدة موسم واحد فقط، كما أنه صعد فريق بتروجيت أيضاً، بعدما تصدر ترتيب الدرجة الثانية.

موعد انطلاق الدوري المصري 2024-2025

وتقرر أن يكون موعد انطلاق الدوري المصري 2024-2025، يوم 25 أكتوبر المقبل، لكن لم يتم الإعلان عن جدول المباريات بعد.

تجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي هو بطل الدوري المصري الموسم الماضي 2023-2024، للمرة 44 في تاريخه، كما أن وسام أبو علي نجم الأحمر، توج بلقب هداف الدوري لنفس النسخة.

ترتيب الدوري المصري 2023-2024

1- الأهلي 85 نقطة.

2- بيراميدز 79 نقطة.

3- الزمالك 56 نقطة.

4- المصري البورسعيدي 55 نقطة.

5- مودرن سبورت 54 نقطة.

6- سموحة 54 نقطة.

7- زد اف سي 51 نقطة.

8- سيراميكا كليوباترا 46 نقطة.

9- إنبي 45 نقطة.

10- طلائع الجيش 42 نقطة.

11- الاتحاد السكندري 41 نقطة.

12- الجونة 39 نقطة.

13- البنك الأهلي 36 نقطة.

14- الإسماعيلي 33 نقطة.

15- فاركو 33 نقطة.

16- بلدية المحلة 28 نقطة.

17- المقاولون العرب 26 نقطة.

18- الداخلية 20 نقطة.

الدوري المصري

ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024

1- وسام أبو علي - الأهلي - 18 هدفا.

2- فيستون كالالا ماييلي - بيراميدز - 17 هدفا.

3- حسام اشرف - بلدية المحلة - 14 هدفا.

4- مصطفى عبد الرؤوف زيكو - زد إف سي - 12 هدفا.

4- حسام حسن - سموحة - 12 هدفا.

5- صديق أويجولا - سيراميكا كليوباترا - 11 هدفا.

5- مابولولو - الاتحاد السكندري - 11 هدفا.

5- ياو أنور - البنك الأهلي - 11 هدفا.

5- محمد سالم - المقاولون العرب - 11 هدفا.

اقرأ أيضا:

موقع عالمي يكشف تطورات جديدة حول صفقة الأهلي ومحمد علي بن رمضان

توقيت مباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا