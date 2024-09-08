"الموجز" يكشف موعد استلام الأهلي درع الدوري المصري الممتاز

يترقب عشاق النادي الأهلي في الفترة الحالية، الكشف عن الموعد المحدد لاستلام فريقهم درع الدوري المصري الممتاز، بعد التتويج رسميًا باللقب للمرة الـ 44 في تاريخه والثانية على التوالي في الموسم الرياضي المنصرم 2023-2024.

سبب تأخير استلام الأهلي درع الدوري المصري

وكان ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، كشف عقب انتهاء منافسات الموسم الرياضي المنقضي، سبب عدم استلام النادي الأهلي لـ درع الدوري المصري الممتاز حتى الآن، رغم حسمه اللقب قبل انتهاء المسابقة بأسابيع.

وقال سويلم في تصريحاته :" الأهلي لم يستلم الدرع لأن هناك تنسيقًا حدث مع مجلس إدارة النادي وبسبب عدم وجود مارسيل كولر وأغلب اللاعبين وحصولهم على فترة إجازة ومحمود الخطيب رئيس النادي كان يريد تواجد الجميع، ولم يكن هناك أي نوع من أنواع التقصير من قبل رابطة الأندية".

موعد استلام الأهلي درع الدوري المصري

وعلم “الموجز”، أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أجروا عدة اتصالات في الساعات الأخيرة بمسؤولي رابطة الأندية المصرية المحترفة، للاستعلام عن موعد استلام درع الدوري قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

واستقر الطرفان على تسلم درع الدوري في شهر سبتمبر الجاري بشكل مؤكد، ويخططان لتسلم الدرع عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الجارية وخوض منتخب مصر مباراته المقبلة ضد بوتسوانا في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025.

ويخطط مجلس إدارة النادي الأهلي، لتنظيم احتفالية كبرى بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، للاحتفاء بالبطولات التي توج بها الفريق في الموسم المنقضي قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد

الأهلي

موعد انطلاق الدوري المصري 2025

ومن المقرر أن يكون موعد انطلاق الدوري المصري 2025، يوم 25 أكتوبر المقبل، وفي الموسم الذي يشهد تطورات جديد كما تحدث المسؤولين، لكن لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.

وأجرى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، تغييرات جديدة، بشأن موعد انطلاق الدوري المصري 2025، بسبب التغيير الأخير في مواعيد القيد

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