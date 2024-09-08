بالتفاصيل.. توزيع مناهج الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن المناهج الدراسية الجديدة للعام الدراسي 2024/2025 لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، ويستعرض الموجز تفاصيل هذه المواد.

وتشمل هذه المناهج المواد التالية:

- اللغة العربية

- اللغة الإنجليزية

- الرياضيات

- العلوم

- التربية الفنية

- القيم واحترام الآخر

- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

- الدراسات الاجتماعية

- التربية الدينية

- المهارات المهنية

- التربية الموسيقية

- التربية البدنية والصحية

- أنشطة التوكاتسو

المدارس الابتدائية

تفاصيل نظام التقييم والامتحانات للمرحلة الابتدائية

أوضحت الوزارة نظام التقييم الجديد، حيث تم توزيع الدرجات لكل مادة كالتالي:

- امتحان نهاية الفصل الدراسي: 60 درجة

- المهام الأدائية: 10 درجات

- كراسة الواجب: 5 درجات

- كراسة النشاط: 5 درجات

- التقييم الأسبوعي: 5 درجات

- المواظبة والسلوك: 5 درجات

- التقييم الشهري: 10 درجات

الطالب سيخضع لثلاثة اختبارات في كل فصل دراسي:

1. الاختبار الأول: يشمل الأجزاء التي تم تدريسها حتى نهاية شهر أكتوبر ويحصل الطالب على 5 درجات.

2. الاختبار الثاني: يغطي ما تم تدريسه حتى نهاية نوفمبر ويحصل الطالب على 5 درجات.

3. الامتحان النهائي: يشمل المنهج بالكامل ويكون مجموع الدرجات من الامتحانات الثلاثة بالإضافة للتقييمات الأخرى 100 درجة.

الدرجات وتوزيع الألوان لتقييم الطلاب

المدارس الابتدائية

نظام التقييم يعتمد على استخدام الألوان لتحديد مستوى أداء الطالب:

- اللون الأزرق: من 85% إلى 100% (يفوق التوقعات دائمًا)

- اللون الأخضر: من 65% إلى أقل من 85% (يلبي التوقعات)

- اللون الأصفر: من 50% إلى أقل من 65% (يلبي التوقعات أحيانًا)

- اللون الأحمر: أقل من 50% (أقل من المتوقع)

ضوابط الحضور والتقييم في الصفين الأول والثاني الابتدائي

طلاب المدارس الابتدائية

أشارت الوزارة إلى ضرورة حضور الطالب في الصفين الأول والثاني الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% لكل فصل دراسي، وفي حالة عدم تحقيق هذه النسبة، يتعين على الطالب اجتياز برنامج علاجي خاص تحت إشراف المدرسة وإدارة التعليم.

المعلمون المكلفون بتدريس المواد

أوضحت الوزارة أن المعلمون المتخصصون في المواد الأساسية هم المسؤولون عن تدريس المناهج والمقررات الدراسية. فيما يقوم معلمو اللغة العربية والتربية الدينية بتدريس منهج القيم واحترام الآخر، ومعلمو الحاسب الآلي أو التطوير التكنولوجي بتدريس مادة تكنولوجيا المعلومات. أما مادة المهارات المهنية، فيقوم بتدريسها معلمو المجالات والأنشطة.

نظام التقييم الشهري وتوزيع الدرجات

نظام التقييم للصفين الأول والثاني الابتدائي يعتمد على قياس الأداء الفردي والجماعي للطلاب من خلال:

- المهام التحريرية: 60 درجة توزع على المهام الصفيّة والواجبات المنزلية.

- المهام الشفهية: تتضمن الحوار والتفاعل داخل الفصل.

- المهام المهارية: مثل الأنشطة الحياتية والتواصل بين الطلاب.

- الحضور والمواظبة: 5 درجات تسجل في سجل الحضور الخاص بالطالب.

بهذا الشكل، تستمر وزارة التربية والتعليم في تطوير العملية التعليمية وتقييم الأداء الدراسي للطلاب بشكل شامل يساهم في تحسين نتائجهم وتطوير مهاراتهم الأساسية.

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