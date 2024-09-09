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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

سعر الدينار الكويتي اليوم 9-9-2024 في مصر

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي

 


شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2024، ارتفاعاً طفيفاً أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعره فى البنك المركزي المصرى سعر 158.58 جنيه للشراء و158.94 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتي في مصر

ينشر موقع الموجز سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري يومياً وفقاً لآخر تحديثات البنوك، وفي هذا اليوم الإثنين الموافق 9 سبتمبر 2024، نستعرض سعر الدينار الكويتي في البنوك خلال بداية التعاملات اليومية.

الدينار الكويتي 


سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري عند نحو 158.58 جنيها للشراء، بينما سجل نحو 158.94 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري إلى نحو 157.9 جنيه للشراء، بينما وصل إلى نحو 158.9 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

في بنك مصر وصل سعر صرف الدينار الكويتي إلى نحو 158.08 جنيه للشراء، بينما وصل إلى نحو 158.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

أما في بنك القاهرة فقد بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 154.8 جنيه للشراء، بينما بلغ نحو 159.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي وصل سعر الدينار الكويتي  إلى نحو 152.6 جنيه للشراء، كما وصل إلى نحو 159.08 جنيه للبيع.  

 

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية إلى نحو 152.4 جنيه للشراء، بينما وصل إلى نحو 159.03 جنيه للبيع

 

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي


بلغ سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الإثنين الموافق 9 سبتمبر 2024، نحو 158.58 للشراء، بينما وصل إلى نحو 158.94 للبيع، وفي المقابل سجل سعر الريال السعودي في مصر اليوم الإثنين الموافق 9 سبتمبر  2024 نحو 12.88 للشراء، بينما سجل نحو 12.92 للبيع.

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