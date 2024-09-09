للمرة الثالثة.. إش إش لـ مي عمر خارج نطاق التصوير بسبب محمد سامي

تتعاون الفنانة مي عمر مع زوجها المخرج محمد سامي في مسلسل جديد أطلق عليه صناعه اسم "إش إش" ويشاركها البطولة الفنان ماجد المصري، ومن المقرر أن يخوض العمل المنافسة خلال ماراثون رمضان 2025.

مي عمر مع زوجها المخرج محمد سامي

وكشف مصدر من مصادر الإنتاج لـ "الموجز" أن قرر صناع العمل تأجيل التصوير بعد حادث مخرج العمل محمد سامي، وذلك عقب اصطدام سيارته بسيارة آخري من الخلف بمنطقة السادس من أكتوبر منذ يومان.

تفاصيل مسلسل “إش إش”

تدور أحداث مسلسل إش إش حول قصة حياة راقصة، والعمل مكون من 30 حلقة ،ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2025.

أبطال مسلسل إش إش"

مسلسل إش إش من بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وكوكبة كبيرة من نجوم الفن والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.

مي عمر مع زوجها المخرج محمد سامي

مي عمرو ومحمد سامي في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

ويذكر أن شارك الثنائي الفنانة مي عمر وزوجها المخرج ومحمد سامي في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل أطلق عليه صناعه اسم" نعمة الأفوكاتو"

قصة مسلسل نعمة الأفوكاتو

وتدور أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو، في إطار اجتماعي، حيث تجسد مي عمر، دور محامية اسمها نعمة، هى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، وتمر بالعديد من الأزمات خلال أحداث المسلسل.

وجسدت مي عمر خلال المسلسل شخصية المحامية نعمة سعيد أبو علب، والتي تدخل في أزمات عديدة، في حياتها بسبب زوجها أحمد زاهر، والذي يلعب دور صلاح بائع المنبهات، ويتحول مع تتابع الأحداث إلى رجل غني، ويتزوج عليها أروى جودة، مما يزيد أزماته مع مي.

أبطل مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل نعمة الأفوكاتو، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي وإنتاج مها سليم، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامى مغاوري، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر، وهو مكون من 15 حلقة، وأحداثه تدور في إطار دراما اجتماعية تشويقة مثيرة حول قضية قتل.

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