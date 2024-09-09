ظهور يوسف الشريف بـ"ديل حصان" يثير التساؤلات.. لوك جديد أم دور جديد؟

يوسف الشريف.. شهد عزاء والد المنتج طارق الجنايني الذي أُقيم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد حضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، وكان من أبرز الحاضرين الفنان يوسف الشريف، إلا أن ظهور الشريف لم يكن عاديًا هذه المرة، فقد لفت الأنظار بسبب تسريحة شعره الجديدة، حيث ظهر بـ"ديل حصان" طويل، مما أثار تساؤلات عديدة بين محبيه والمتابعين، ويرصد الموجز تفاصيل جديدة

ظهور متكرر بنفس اللوك

ما أثار الجدل بشكل أكبر هو أن ظهور يوسف الشريف بهذه الإطلالة لم يكن الأول. فقد شوهد بنفس التسريحة خلال عدة مناسبات في الفترة الماضية، أبرزها عزاء عدد من المنتجين الراحلين لشركة سينرجي. هذا الظهور المتكرر دفع جمهوره للتساؤل عما إذا كان هذا اللوك جزءًا من حياته اليومية أم تمهيدًا لدور جديد في عمل فني قريب.

انقسام الجمهور.. لوك جديد أم دور فني؟

يوسف الشريف

الجمهور انقسم حول تفسير هذا الظهور. البعض اعتقد أن يوسف الشريف قرر اعتماد لوك جديد وغير تقليدي، خاصة أنه معروف بتغيير مظهره لأدواره الفنية. بينما ذهب آخرون إلى أن هذه الإطلالة قد تكون مرتبطة بدور جديد يحضر له الشريف، مشيرين إلى أن الممثل معروف بتحضيراته الدقيقة للشخصيات التي يجسدها.

النجوم الحاضرون في العزاء

إلى جانب يوسف الشريف، حضر العزاء عدد كبير من نجوم الوسط الفني. كانت الفنانة يسرا من أوائل الحاضرين، حيث حرصت على تقديم واجب العزاء للمنتج طارق الجنايني. كما تواجد كل من أحمد السقا وهاني رمزي، وأمير كرارة الذي شوهد وهو يبعد الجاردات عنه. النجوم أيضًا الذين حرصوا على الحضور شملوا نبيلة عبيد، عمرو يوسف، كندة علوش، وأحمد أمين، بالإضافة إلى أسماء أخرى مثل المنتج أحمد السبكي وزوجته، والمخرج شريف عرفة والسيناريست تامر حبيب.

رسالة طارق الجنايني حول وفاة والده

في وقت سابق، أعلن المنتج طارق الجنايني عبر حسابه على فيسبوك وفاة والده، حيث كتب: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً... توفى إلى رحمة الله والدي الغالي الحاج يحيى الجنايني". وأعلن أن الجنازة ستُشيع يوم الخميس 5 سبتمبر، وسيُقام العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يوسف الشريف

مسلسل "حالة خاصة" آخر أعمال طارق الجنايني

يُذكر أن آخر أعمال طارق الجنايني كان مسلسل "حالة خاصة"، الذي دارت أحداثه حول المحامي نديم أبو سريع، الذي يتمتع بقدرات خاصة ويعمل في مكتب محاماة تمتلكه أماني النجار. المسلسل كان من بطولة غادة عادل وطه دسوقي وهاجر السراج، وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.

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