بعد تصدرها للتريند.. أبرز المعلومات عن غادة عبد الرازق

تصدر اسم الفنانة غادة عبد الرازق، تريند جوجل، بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور لإطلالاتها التي تألقت بها في مهرجان الديرجيست، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة عليها:" الشكر و التقدير لجمهوري العزيز على التصويت وإني اخدت جايزة أحسن ممثلة دراما عن مسلسل صيد العقارب، والجايزة دي غالية عندي جدًا لإنها من تصويتكم، وطبعاً أحب اشكر الديرجيست علي الجايزة وعلي التنظيم ومن نجاح لنجاح دايماً وأخيراً أحب اشكر كل القائمين على اليوم وبشكر مجهودكم معايا ".



وتألقت غادة عبد الرازق بإطلالة مثيرة كعادتها، فقد ارتدت فستان باللون البيبي بلو والمنفوش وكان مكشوف من منطقة الصدر وعاري الكتفين ووضعت مكياج باللون البني ليتناسب مع اطلالاتها، وبدت بتسريحة شعر جديدة، وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها.

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات والمحطات في حياة غادة عبد الرازق، بمناسبة تصدرها للتريند.

غادة عبد الرازق

معلومات عن غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق، ممثلة مصرية، وهي من مواليد القاهرة عام 1965، بدأت مشوارها الفني بعد دراستها للحاسوب، و ظهرت في عدد من الإعلانات التلفزيونية، ومع مرور الوقت، استطاعت أن تثبت نفسها كممثلة موهوبة، لتصبح واحدة من أشهر نجمات الشاشة المصرية.

أولى خطوات غادة عبد نحو الشهرة الحقيقية كانت من خلال مشاركتها في المسلسل الشهير "الحاج متولي" عام 2001، حيث لعبت دور "نعمة الله"، الزوجة الثانية، للنجم الراحل نور الشريف، هذا الدور كان له تأثير كبير في ترسيخ اسمها لدى الجمهور.

أعمال غادة عبد الرازق

على صعيد السينما، شاركت غادة عبد الرازق في العديد من الأعمال التي لاقت استحساناً كبيراً، مثل "حين ميسرة" في عام 2007، و"الريس عمر حرب" في 2008، و"خلطة فوزية" و"أزمة شرف" في 2009، وكان آخر أفلامها "تاني تاني".



أما في مجال الدراما التلفزيونية، فقد قدمت غادة عبد الرازق عددًا من المسلسلات التي حققت نجاحًا كبيرًا، منها "زهرة وأزواجها الخمسة" عام 2010، و"سمارة" في 2011، و"مع سبق الإصرار" في 2012.

حصلت غادة عبد الرازق على عدد من الجوائز والتكريمات تقديرًا لأدائها المميز، من بينها جائزة التمثيل دور ثاني في المهرجان القومي المصري عن دورها في فيلم "عن العشق والهوى"، الذي شاركت فيه إلى جانب منى زكي وأحمد السقا.

غادة عبد الرازق

أزمة غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق معروفة أيضًا بإطلالاتها وتصريحاتها الجريئة، سواء من خلال أدوارها الفنية أو حياتها الشخصية المثيرة للجدل، فقد تزوجت 12 مرة، وعانت من تجربة صعبة عندما تعرضت لأزمة كبيرة تصدرت بسببها منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن استخدمت خاصية البث المباشر لأول مرة على إنستجرام حيث ظهرت وهي ترتدي ملابس خفيفة كشفت عن جزء حساس من جسدها، وتعرضت لهجوم شديد من جمهورها، وظهرت بعدها باكية لتوضح أن الفيديو حقيقي وغير مفبرك، وأنها لم تكن تعرف ما حدث لأنها لم تكن ترتدي نظارتها ولم تنتبه للتعليقات التي حذرتها من هذا الخطأ، كما أنها لم تكن قد تناولت دواءها ولم تنم بشكل جيد، وأكدت أن تاريخها الفني واحترامها لنفسها يمنعانها من القيام بمثل هذه الأمور.

زيجات غادة عبد الرازق

فيما يتعلق بحياتها الزوجية، تزوجت غادة عبد الرازق لأول مرة وهي في عمر 17 سنة من رجل أعمال سعودي، واستمر زواجهما لأكثر من 7 سنوات، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة، روتانا، قبل أن ينفصلا بسبب خلافات بينهما، ثم تزوجت من رجل أعمال بورسعيدي كان أكبر منها سنًا، لكن زواجهما انتهى أيضًا بسبب فارق السن، الزواج الثالث كان من المحامي حلمي سرحان، الذي انفصلت عنه بعد مدة قصيرة.

تزوجت غادة عبد الرازق بعد ذلك من المنتج وليد التابعي بشكل غير رسمي في البداية ثم تزوجا بشكل رسمي، وقد أنتج لها فيلمين خلال فترة زواجهما قبل أن ينفصلا في عام 2009، كما تزوجت من الإعلامي محمد فودة بعد قصة حب كبيرة بينهما، لكنها انفصلت عنه بسبب خيانته لها، في عام 2011، صرحت في مقابلة مع الإعلامي نيشان بأنها تزوجت 11 مرة، وكانت آخر زيجة لها هي الزواج رقم 12 من مدير التصوير هيثم زنيتا.



وأوضحت غادة عبد الرازق في تصريحات تلفزيونية أنها، بالرغم من تعدد زيجاتها، لم تعتمد على أي رجل من أزواجها، مؤكدة أنها كانت دائمًا سندًا لنفسها، قائلة: "طوال حياتي كنت سندًا لنفسي، ورغم تعدد الرجال في حياتي لم أستند إلى أي منهم لأن جميع اختياراتي في الرجال كانت خاطئة، باستثناء والد ابنتي روتانا".

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