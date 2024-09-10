على أد الأيد.. أسعار الأدوات المدرسية 2024-2025 في الفجالة

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2025، سجلت أسعار الأدوات المدرسية زيادة ملحوظة في منطقة الفجالة، المعروفة بأسعارها التنافسية.

أسعار الأدوات المدرسية 2025

شهدت أسعار المواد الدراسية الأساسية، من كراسات وكشاكيل وأقلام، تقلبات تتراوح بين الزيادة البسيطة إلى الكبيرة، مما يدفع الأهالي للبحث عن أفضل العروض، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

أسعار الأدوات المدرسية 2024-2025 في الفجالة:

كشكول 40 ورقة: 25 جنيه.

كشكول 60 ورقة: 35 جنيه.

كشكول 80 ورقة: 46 جنيه.

باكيت 5 كشكول 50 ورقة (9 أسطر): 65 جنيه.

باكيت 15 كراسة 28 ورقة مربعات: 100 جنيه.

باكيت 10 كشكول 76 ورقة مسطر: 100 جنيه.

باكيت 10 كشكول 60 ورقة مسطر: 125 جنيه.

باكيت 20 كراسة 28 ورقة مسطر: 85 جنيه.

كشكول دبوس مسطر 40 ورقة: 17 جنيه.

كراسة رسم: 7 جنيهات.

كشكول سلك مسطر 250 ورقة: 120 جنيه.

كشكول سلك مسطر 80 ورقة: 25 جنيه.

كشكول سلك 100 ورقة حجم وسط: 59 جنيه.

باكيت 10 كراس مربعات 28 ورقة: 135 جنيه.

كشكول سلك «سطرين» 100 ورقة: 85 جنيه.

كراسة رسم كبيرة: 70 جنيه.

باكيت قلم جاف فرنسي 5 أقلام: 33 جنيه.

باكيت أقلام جاف برافو 10 أقلام: 53 جنيه.

10 أقلام فلاش بريما: 59 جنيه.

5 أقلام برافو دارك: 60 جنيه.

10 أقلام سن إبرة ماركة برافو: 55 جنيه.

قلم جاف رينولدز عدد 5 أقلام: 32 جنيه.

2 قلم تصحيح الكتابة بالجاف «كوريكتور»: 60 جنيه.

علبة ألوان بها 12 قلم فلوماستر: 120 جنيه.

باكيت 5 أقلام فلاش بوينت بريما ألوان: 30 جنيه.

قلم ماركر ديلي لون أزرق: 32 جنيه.

قلم تصحيح الكتابة: 15 جنيه.

تتراوح أسعار دستة الأقلام الرصاص بين 14 و95 جنيهًا حسب الجودة، بينما تبدأ أسعار دستة الأقلام الجاف من 22 جنيهًا وقد تصل إلى 102 جنيهًا. بالنسبة للكراسات، يبدأ سعر دستة الكراسات «20 كراسة» من 75 جنيهًا، في حين أن دستة الكشكول «10 كشكول» يبلغ سعرها نحو 68 جنيهًا.

أسعار الأدوات المدرسية الأخرى

مقلمة لوكس فاكيوم ترتر بسوستة: 196 جنيه.

مقلمة ديزني مجسمة: 137 جنيه.

لانش بوكس مقسم: 200 جنيه.

زمزمية عيار 620 مللي: 72 جنيه.

باكيت 2 استيكة كي رود: 36 جنيه.

طقم لانش بوكس وزمزمية شيك: 190 جنيه.

شريط نيم كارت: 19 جنيه.

نيم كارد سيمبا: 7 جنيهات.

علبة الأستيكة العادية 33 قطعة: 90 جنيه.

مقلمة عادية سوستة: 50 جنيه.

براية عادية: 2.5 جنيه.

تكت الكراسات: 5 جنيهات.

قلم صمغ: 5 جنيهات.

مسطرة: 10 جنيهات.

اللانش بوكس: 80 جنيه.



أسعار الحقائب المدرسية 2024

تبدأ أسعار شنط الظهر المدرسية من 450 جنيهًا، حيث تشمل شنطة ظهر مقاس 15.6 بوصة بثلاثة جيوب رئيسية وحزام كتف مبطن. أما شنطة الظهر الذكية للأولاد والبنات ذات السعة الكبيرة، فتصل أسعارها إلى 973 جنيهًا، وتناسب بشكل خاص المرحلة الإعدادية المتوسطة.

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