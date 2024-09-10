هدوء حذر في سعر الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 10-9-2024

سعر الذهب في الكويت.. شهد سعر الذهب في الكويت، اليوم الثلاثاء 10-9-2024، استقرارًا بعد ارتفاعه القياسي خلال الأيام الماضية، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 25.72 دينار، بما يعادل 79.04 دولار أمريكي.

ويهتم كثير من المواطنين بالبحث عن سعر الذهب في الكويت، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، ولذلك تصدر محرك البحث جوجل للتعرف علي أسعاره علي مستوي جميع الأعيرة بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب بالأسواق العالمية، وتسجيله أرقامًا تاريخية وغير مسبوقة.

سعر الذهب في الكويت

احتياطي الذهب في الكويت

واحتلت الكويت المركز الـ 39 عالمياً والـ 6 عربياً من حيث احتياطي الذهب بنحو 79 طناً، في حين يمثل الذهب %10 من احتياطي دولة الكويت.

سعر الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 10سبتمبر

ويرصد “الموجز”، خلال السطور التالية، سعر الذهب داخل أسواق الكويت، وفق آخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة سواء عيار 24 أو عيار 22، أو عيار 21، أو عيار 18، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، والتي جاءت على النحو التالي:-

سعر الذهب عيار 24 اليوم في الكويت

سجل سعر الذهب عيار 24 في الكويت، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، نحو 25.72 دينار، بما يعادل 79.04 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الكويت

وارتفع سعر الذهب عيار 22 في الكويت، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، عند مستوى 21.75 دينار، بما يعادل 71.54 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الكويت

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الكويت، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، نحو 20.76 دينار، بما يعادل 68.29 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الكويت

ووصل سعر الذهب عيار 18 في الكويت، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، إلى 17.79 دينار، بما يعادل 58.53 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في الكويت

وسجل سعر الذهب عيار 12 في الكويت، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، 11.86 دينار، بما يعادل 39.02 دولار.

سعر الذهب في الكويت

سعر كيلو الذهب في الكويت

وسجل سعر كيلو الذهب في الكويت عند 23.725 دينار، بما يعادل 78.043دولار.

سعر أوقية الذهب في الكويت

وحقق سعر أوقية الذهب في الكويت حالة من الانخفاض عند 747.13 دينار، بما يعادل 2.458 دولار.

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