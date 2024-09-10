تطورات محاكمة وسام بن يدر لاعب موناكو بعد اعتقاله في فرنسا

كشفت تقارير صحفية فرنسية مساء اليوم الثلاثاء، تطورات محاكمة نجم موناكو وسام بن يدر اللاعب الفرنسي من أصول تونسية، بعد اعتقاله في قضية الاعتداء الجنسي على فتاة في حالة سكر.

القبض على وسام بن يدر لاعب موناكو

وتم إلقاء القبض على اللاعب الدولي الفرنسي وسام بن يدر، نجم موناكو المنافس في الدوري الفرنسي، ووضعه في حجز الشرطة نهاية الأسبوع الماضي كجزء من قضية جديدة.

موعد محاكمة وسام بن يدر في قضية الاعتداء الجنسي

وسيحاكم لاعب موناكو الفرنسي في 15 أكتوبر بتهمة "الاعتداء الجنسي وهو في حالة سكر". واستأنفت النيابة ضد عدم إيداعه الحبس الاحتياطي.

وسلطت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الضوء على أزمات جديدة تحاط بـ وسام بن يدر نجم موناكو الفرنسي، والتي يرصدها الموجز فيما يلي..

وأكدت ليكيب في تقريرها أن هناك مشاكل قانونية جديدة لوسام بن يدر، بما في ذلك “الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي” منذ صيف 2023.

وتقدمت فتاة مواليد 2001، بشكوى ضد اللاعب واتهام “باعتداء جنسي”، تزعم أنه حدث خلال ليلة الجمعة إلى السبت في منطقة ألب ماريتيم، وهي مكان إقامة اللاعب، وفي سيارته.

وأوضحت الفتاة أن اللاعب حاول إساءة معاملتها صاحب الشكوى، إلى أن ألقي القبض عليه حوالي الساعة الثالثة صباحًا، وهو في حالة سكر في سيارته.

وتمت إحالة لاعب موناكو السابق، المتحرر من أي عقد، للمثول أمام المحكمة في 15 أكتوبر، بتهمة "الاعتداء الجنسي في حالة من الاضطراب"،والقيادة تحت تأثير حالة سكر"، مع مهلة زمنية مؤجلة لإجراء الخبرة النفسية للشابة.

وسام بن يدر

تطورات أزمة وسام بن يدر في محاكم فرنسا

وطلبت النيابة تجديد الحبس الاحتياطي، لتجنب أي خطر للضغط على الضحية أو الشهود، ولمنع تكرار الوقائع أثناء وجوده تحت الإشراف القضائي في أعمال الاغتصاب ولضمان استمرار احتجازه.

في هذه الأثناء، يخضع وسام بن يدر لرقابة قضائية صارمة، مع منعه من مغادرة جبال الألب البحرية، والخروج بين الساعة 8 مساءً و6 صباحًا، والذهاب إلى مؤسسات الشرب والنوادي الليلية والاتصال بالضحية. والالتزام بالدوام مرتين في الأسبوع والخضوع للعلاج الطبي.

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