سجل بالخطوات.. لينك بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد 2024

يتساءل العديد من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن لينك بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد لعام 2024، وذلك بعد إعلان وزارة التموين عن إطلاق خدمة جديدة تسمح بإضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

وتوضح جريدة “الموجز” خلال السطور التالية لينك بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد لعام 2024, كيفية القيام بهذه الخطوات والأوراق المطلوبة لإتمام عملية الإضافة.

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

لينك بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد 2024..قامت وزارة التموين بتوضيح الخطوات اللازمة لإضافة المواليد الجدد عبر بوابة مصر الرقمية. وجاءت الخطوات كالتالي:

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية “اضغط هنا”. إدخال رقم الهاتف وكلمة المرور. الضغط على أيقونة التموين. اختيار إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا. إدخال الاسم الرباعي للطفل المراد إضافته. إدخال الرقم القومي للطفل. الضغط على "إضافة"، لتظهر رسالة تأكيد: "تم إرسال طلبك بنجاح".

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

لينك بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد 2024.. صرحت الوزارة بضرورة توفير مجموعة من الأوراق لإتمام عملية إضافة المواليد، وتشمل:

لينك بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد 2024

إقرار بيانات من مكتب التموين.

صورة من بطاقة الأب وبطاقة التموين.

صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد المولود.

في حالة وفاة الأب، يجب على الأم تقديم مستند يثبت ذلك.

صورة من كارت معاش تكافل وكرامة أو كارت معاش التضامن الاجتماعي.

شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2024

حددت وزارة التموين مجموعة من الشروط لإضافة المواليد على بطاقات التموين، ومن أبرزها:

أن يكون دخل الأسرة الشهري أقل من 3000 جنيه.

ألا يقل عمر الأبناء المراد إضافتهم عن 4 سنوات.

يُسمح بإضافة طفلين فقط على بطاقة الزوج والزوجة.

أن يقل المعاش الشهري عن 2500 جنيه.

لينك بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد 2024

الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقات التموين

حددت الوزارة الفئات التي يحق لها إضافة المواليد على بطاقات التموين، وتشمل:

مستحقو معاش تكافل وكرامة.

حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

مستحقو معاش التضامن الاجتماعي.

أبناء الشهداء وزوجات الشهداء.

أبناء الأسر البديلة.

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