مواجهة سرقات الكهرباء.. تفاصيل اجتماع عصمت مع ورؤساء شركات التوزيع

مواجهة سرقات الكهرباء.. شدد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على عزم الدولة التصدى لظاهرة سرقة التيار الكهربائي، بالتنسيق التام مع مختلف الجهات المعنية، لافتًا إلى تدشين لجان من "الوزارة "والقابضة "لتحسين الاداء وكفاءة التشغيل وجودة الخدمات ومتابعة معدلات الفقد.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لمناقشة وبحث سبل مواجهة سرقات الكهرباء.

مواجهة سرقات الكهرباء

وكشف اجتماع عصمت مع ورؤساء شركات التوزيع عن تقرير أسبوعى يشمل الضبطيات وتركيب العدادات الكودية وكميات الوفر فى الطاقة ومعدلات التحصيل وخريطة مكانية لرصد المناطق وتركيب العدادات المجمعة لأكشاك التوزيع واللوحات.

الموجز ترصد كواليس اجتماع عصمت مع ورؤساء شركات التوزيع لـ مواجهة سرقات الكهرباء، في إطار المتابعة المستمرة وإجراءات مواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات، وفى ضوء الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفقد الفني والتجارى وتحسين معدلات الاداء وتحقيق كفاءة التشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين.

وحضر اجتماع عصمت مع ورؤساء شركات التوزيع كل من؛ المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ومحمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع وعدد من مسئولى الشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

اجتماع عصمت مع ورؤساء شركات التوزيع

واستعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل فى كل شركة والإجراءات التى يجرى تنفيذها لمواجهة الفقد الفنى ، والفقد التجارى وظاهرة سرقة التيار الكهربائي بالتعاون والتنسيق مع شرطة الكهرباء ولجان المتابعة والمرور بالشركة القابضة والوزارة ، وكذلك نتائج الأعمال خلال الشهرين الماضيين لتحسين جودة التغذية ومواجهة التعدى على الكهرباء وما تم استرداده وأبرز الحالات التى تم ضبطاها والإجراءات التى تمت فى مواجهة سرقات الكهرباء.

معدلات الفقد وضرورة المقارنة بين إجمالى الطاقة والطاقة المستلمة والمباعة

كما تطرق اجتماع عصمت مع ورؤساء شركات التوزيع إلى معدلات الفقد وضرورة المقارنة بين إجمالى الطاقة فى شركة النقل والطاقة المستلمة والمباعة فى شركات التوزيع ، والمرور ومراجعة موقف العدادات المعطلة والعدادات مسبقة الدفع ، والمقارنة بين عدد محاضر سرقة الكهرباء التى تم تحريرها وما تم تحصيله فعليا ، بالاضافة إلى مراجعة الخطة الاستثمارية لكل شركة واوجه الصرف المختلفة وغيرها من الاجراءات المالية وضرورة ان يتم ذلك بإشراف الشركة القابضة ، وكذلك مراجعة خطط الصيانة والتوقيتات المحدده لذلك وقياس الأحمال للكابلات والمحولات وقياس نقاط الربط مع محولات نقل الكهرباء.

ضبطيات سرقة الكهرباء وتركيب العدادات الكودية

وشدد الدكتور محمود عصمت على ضرورة قيام الشركات بإعداد تقرير أسبوعى يشمل ضبطيات سرقة الكهرباء وتركيب العدادات الكودية وأبرز الحالات ، وكميات الوفر فى الطاقة ومعدلات التحصيل وعمل خريطة مكانية لرصد المناطق التى يزيد بها نسب الفقد التجارى وإمكانية تركيب العدادات المجمعة لأكشاك التوزيع واللوحات ، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات الغير قانونية والتى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية ، موضحا ان فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة تتابع كافة الموضوعات المتعلقة بسرقة الكهرباء وخفض الفقد واجراءات تحسين الخدمة ومعدلات تركيب العدادات الكودية وغيرها

اجتماع عصمت مع ورؤساء شركات التوزيع

الحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي

ونوه بوجود تنسيق وتعاون بين جهات عديدة فى الدولة ومتابعة يومية من القيادة السياسية للاجراءات التى يتم اتخاذها لـ الحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي ، موضحا ان نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وان خطة العمل مستمرة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

مشروع تركيب العدادات الذكية

وأشار إلى مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يتم القيام بها لتحسين جودة الخدمة ، مضيفا ان شركات توزيع الكهرباء هى حلقة الوصل بين القطاع والمشتركين وتتحمل المسئولية فى إيصال رسالة إيجابية حول جهود الدولة وقطاع الكهرباء فى سبيل استقرار واستدامة التغذية الكهربائية.

إقرأ أيضًا:

تطورات مشروع الضبعة النووي.. تفاصيل لقاء وزير الكهرباء ورئيس الشركة الروسية

تفاصيل فتح أسواق جديدة للشركات المصرية خارج مصر