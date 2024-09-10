دعاء فاروق تهاجم حملات التوعية حول المساكنة: "بيقبضوا على تزيين الزنا"

هاجمت الإعلامية دعاء فاروق، القائمين على برامج الهارد توك شو، بسبب وضعهم أسئلة عن المساكنة للضيوف، موضحة أن السؤال عن مثل هذه الأمور سيجعلها تنتشر بين الجمهور ويثير فضولهم ويمكن أن يصل الأمر للإقدام على فعلها، معلقة أن الحديث عن المساكنة في وسائل الإعلام يعد تيزيينًا لـ فعل الزنا، على حد قولها، ويكشف الموجز تفاصيل القصة.

دعاء فاروق تهاجم من يدعو للمساكنه

وقالت دعاء فاروق، في فيديو عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع انستجرام: بتسألوا على موضوع الناس اللي بتسكن مع بعضها قبل الجواز ليه؟ إيه المٌلح في الموضوع علشان تحشروه بالعافية في حياتنا؟ هتروحي النار يا منيلة منك ليها، اللي بيسأل على ده بيعين الناس على الجهر، يعني متفتكرش وأنت بتسأل أنك مالكش دعوة، أنت بتتطلع الموضوع والناس تدور، يعني لو واحدة متجوزة من 150 سنة واتطلقت وجوزها مات وكل حاجة خلصت، وقبل ما تتجوز كانت عايشة مع راجل، عيب تسألوا مينفعش دي حاجة تقرف.

دعاء فاروق

المساكنه حرام

وتابعت دعاء فاروق: أصل ده قرآن كريم، ولا يحب الله الجهر بالسوء من القول، إلا من ظُلم ودي قصة تانية، ربنا مبيحبش الجهر بالمعصية واضحة وصريحة، لو واحدة اغتصبها ومخطوفة تقول، لكن واحدة راحت عملت علاقة في الحرام تقول؟، إذا بُليتم فاستتروا، ربنا يغفرلنا ويغفر للجميع يا رب.

وأضافت: ليه تروح تقابل ربنا بمواضع ومحتوى مجاري؟ هو ده اللي بتأكل بيه عيالك؟، أنا مش بكلم اللي بيقول الرأي ميفرقش معايا، أنتم أكيد ناس عاقلة وفاهمين الصح من الغلط، اللي يهمني الشباب والبنات والقائمين على البرامج اللي بيحطوا الأسئلة دي، أنا عارفة أنهم من بيئة كويسة ولكن ليه تعملوا كده؟.

واختتمت الفيديو: مفيش حاجة اسمها صباح الخير أنتي عايزة بنتك تزني؟ ده ربنا بيقول إن الشيطان اللي بيزين الأفعال دي، أنتوا واخدين دور الشيطان؟ اللي بيزين الأفعال دي والزنا يبقى اسمه مساكنة أنتوا بتشتغلوا مع الشيطان؟، أي كلام بيتقال تزيين وتزييف الحرام، مجاري ومسمينها حاجة تانية، أنتوا مندوبين الشيطان؟ وبتقبضوا على التزيين؟.

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