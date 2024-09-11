ميران عبد الوارث تحلم بالأكشن وتسترجع ذكريات والدها في أولى تجاربها التمثيلية

كشفت الفنانة ميران عبد الوارث عن حلمها في تقديم أدوار أكشن في مجال التمثيل خلال ظهورها في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا".

يستعرض " الموجز " أبرز تصريحاتها في السياق التالي .

ميران عبد الوارث

أمنيات ميران في الأكشن

وصرحت ميران قائلة: "أتمنى تقديم الأكشن، فأنا شخصيتى مغامرة، كنت في الماضي ساذجة ولم أكن أحب إزعاج الآخرين، ولكنني اكتشفت لاحقًا أنني كنت أزعجهم أكثر."

رأي والدها الراحل في تجربتها التمثيلية

تحدثت ميران عن رأي والدها الراحل الفنان أحمد عبد الوارث في أدائها التمثيلي، قائلة: "والدي شاهدني في مسلسل 'كلبش 2' واندهاش من ثباتي أمام الكاميرا، كانت تلك أول تجربة لي أمام الفنانة القديرة روجينا."

وأضافت ميران: "روجينا كانت شخصية قوية، وأديت دورى بثقة دون توتر، ووالدي كان سعيدًا بثباتي وحضوري.

أشارت ميران إلى نصيحة والدها، قائلاً: "يجب أن تعرفي كيف توصلين ما تقولينه بشكل منظم، خذي نفسًا وقطعي الجمل.'"

ميران عبد الوارث مع والدها

مسلسل عمر أفندي ونجاحه الكبير

في السياق ذاته، تعتبر ميران عبد الوارث أن أحدث أعمالها هو مسلسل "عمر أفندي"، الذي تدور أحداثه حول حبكة درامية تجمع بين العصر الحالي والأربعينيات.

يروي المسلسل قصة أحمد حاتم الذي يقع في حب آية سماحة في العصر الحالي، ثم تنقلب الأحداث ليعود إلى الأربعينيات ويقابل رانيا يوسف ويقع في حبها، مما يدخل العمل في إطار الإثارة والتشويق.

يشارك في بطولة "عمر أفندي" مجموعة من النجوم البارزين مثل أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، محمود حافظ، وغيرهم. المسلسل من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

وقد حقق المسلسل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور عرضه في موسم الأوف سيزون، حيث تصدرت حلقاته قوائم التريند على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل جديدة عن تطلعات ميران المستقبلية

وفي حديثها عن مشاريعها المستقبلية، أعربت ميران عبد الوارث عن رغبتها في استكشاف أدوار متنوعة تشمل الأكشن، معتبرة أن هذه الأنواع من الأدوار ستتيح لها فرصًا جديدة في عالم الفن. وأكدت أنها تركز حاليًا على تطوير مهاراتها والتدرب على تقنيات جديدة لتكون جاهزة لتقديم أدوار أكشن تتناسب مع طموحاتها الفنية

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