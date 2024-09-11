الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للطلاب الجدد في الجامعات المصرية لعام 2025

تستمر الجامعات المصرية في استقبال أوراق الطلاب الجدد المقبولين في تنسيق المرحلة الأولى والثانية للعام الجامعي 2024-2025، وذلك بعد قيام طلاب الجامعات المصرية بطباعة بطاقة الترشيح من مكتب تنسيق القبول، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل، موعد الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي .

موعد الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي

بدأت الجامعات المصرية في إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد في 8 سبتمبر، وذلك كجزء من إجراءات التحضير للعام الدراسي الجديد، ويتم التسجيل للكشف الطبي عبر الروابط الإلكترونية المخصصة لكل جامعة. من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الكشف الطبي بعد انتهاء الإجراءات بفترة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام، حيث ستقوم كل جامعة بنشر النتائج على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

موعد نتيجة الكشف الطبي

مواعيد الكشف الطبي في بعض الجامعات لعام 2024

جامعة سوهاج: بدأ الكشف الطبي في 11 سبتمبر.

جامعة جنوب الوادي: بدأ الكشف الطبي في 15 سبتمبر.

جامعة الفيوم: بدأ الكشف الطبي في 11 سبتمبر، ويمكن للطلاب التسجيل عبر الرابط التالي: التسجيل للكشف الطبي بجامعة الفيوم.

جامعة المنصورة: بدأ الكشف الطبي في 10 سبتمبر، ويمكن التسجيل من هنا: التسجيل للكشف الطبي بجامعة المنصورة.

جامعة الإسكندرية: يبدأ الكشف الطبي للكليات الأدبية في 14 سبتمبر، وللكليات العلمية في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر.

موعد الكشف الطبي في جامعة الفيوم بدأ يوم 11 سبتمبر، ويمكن التسجيل من هنا .

موعد الكشف الطبي في جامعة المنصورة بدأ يوم 10 سبتمبر، ويمكن التسجيل من هنا .

موعد الكشف الطبي في جامعة الإسكندرية، يبدأ للكليات الأدبية من 14 سبتمبر، وفيما يتعلق بالكليات العلمية يبدأ من 21 لـ 26 سبتمبر.

الكليات التي تقبل من 50% علمي علوم في المرحلة الثالثة 2024

المعهد العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية

المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية (إيجوث)

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

المعهد العالي الفندقي بالأقصر (إيجوث)

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد

المعهد العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحة بأبي قير.

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