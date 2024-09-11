عودة النجمات.. منافسة قوية في موسم رمضان 2025 تعرف على التفاصيل

يبدو أن موسم رمضان 2025 سيكون موسمًا دراميًا مميزًا، حيث تعود بعض النجمات إلى المنافسة بأعمال متنوعة، بعد غياب ملحوظ، وتستعد هؤلاء النجمات لتقديم أعمالهن الجديدة التي ينتظرها الجمهور بشغف شديد.

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز النجمات العائدات للمنافسة في موسم رمضان 2025.

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز

الفنانة ياسمين عبد العزيز، غابت عن دراما رمضان العام الماضي 2024، وتستعد للعودة بقوة خلال موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل "وتقابل حبيب"، في تعاون جديد مع الكاتب عمرو محمود ياسين، والمخرج محمد الخيبري، ومن إنتاج شركة سينرجي.

وكان آخر ظهور للفنانة ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني عام 2023، من خلال مسلسل "ضرب نار" الذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه، والمسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي.

منى زكي

منى زكي

أما منى زكي، فغابت أيضًا عن السباق الرمضاني الماضي لعام 2024، وتعود بمسلسل جديد بعنوان "ناقص ضلع"، من تأليف الكاتب مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير، وتحت إشراف إنتاجي من شركة ميديا هب.

فيلم لعب عيال

وتواصل منى زكي، حالياً تصوير فيلمها الجديد "لعب عيال"، والفيلم يجمعها بالنجم كريم عبدالعزيز، ويناقش الفتور العاطفي في العلاقات الزوجية بعد سنوات طويلة من الزواج، في إطار لايت كوميدي.

فيلم الجواهرجي

وتنتظر منى زكي، حالياً عرض فيلم "الجواهرجي" الذي تشارك في بطولته مع محمد هنيدي، والعمل يتناول بأسلوب كوميدي قضايا الحياة الزوجية، وهو مرشح للعرض خلال الصيف الحالي.

آخر أعمال منى زكي

شاركت الفنانة منى زكي مؤخرًا في فيلم " رحلة 404" الذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه في دور العرض السينمائية خلال 2024، وقد تصدر الفيلم "التريند " في موسم عيد الأضحى الماضي بعدما تم عرضه على منصة شاهد.

هنا الزاهد

ومن جهة أخرى، تشارك هنا الزاهد في موسم رمضان القادم 2025 بمسلسل "الزواج سم قاتل"، الذي هو من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج شركة ميديا هب، وهو عمل يجمع بين الكوميديا والتشويق.

اقرأ أيضًا:

وحش الكون والخديوي.. ياسمين عبد العزيز تبحث عن بطل لمسلسلها الجديد والعوضي ضمن المرشحين

هنا الزاهد وتامر حسني يقدمان أغنية جديدة في فيلم "ري ستارت"