المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 11-9-2024 في مصر
سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، من المواضيع الهامة التي تحظى باهتمام كبير في مصر، إذ يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة تطورات المعدن الأصفر لحظة بلحظة.
وفي الفترة الماضية، شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية حالة من عدم الاستقرار، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن سعر الذهب اليوم الأربعاء.
أسعار الذهب عالميا
وعلى المستوى العالمي، انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.1٪ إلى 2502.07 دولارًا للأوقية، في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في ديسمبر بنسبة 0.1٪ إلى 2531.0 دولارًا للأوقية.
وانخفضت أسعار الذهب قليلاً خلال الساعات الأخيرة، لكنها ظلت قريبة من قممها الأخيرة مع انتظار المتداولين لبيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة للحصول على المزيد من الإشارات حول خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء خفض أسعار الفائدة.
واستفاد المعدن الأصفر من عمليات شراء الملاذ الآمن بعد تحرك شديد في الأسواق الأسبوع الماضي، والذي كان بسبب المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.
متى ينزل سعر الذهب
وعلى الجانب الآخر، نصح بنك «جولدمان ساكس» العالمي المستثمرين والافراد بالتركيز على الدهب، باعتباره أفضل فرصة استثمارية قصيرة الأجل، حالياً كجزء من أحدث مذكرة بحثية للبنك حول السلع الأساسية، والتأكيد على المكانة الفريدة للمعدن الثمين كأداة للتحوط ضد عدم الاستقرار المالي والمخاطر الجيوسياسية.
وأضاف التقرير اللي نشره البنك بعنوان «التوجه نحو الذهب»، المحور الاستراتيجي للبنك نحو الدهب وسط إعادة تقييم أوسع لسوق السلع الأساسية، مدفوعًا بتقلب الطلب العالمي والتغيرات المتوقعة في السياسة النقدية.
سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024
وصل سعر بيع عيار ١٨ اليوم في مصر لنحو ٢٩٠٥ جنيهات، ولكن سعر شراء عيار ١٨ هو ٢٨٩٢ جنيها.
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024
وصل سعر بيع الذهب عيار ٢١ اليوم في مصر لنحو ٣٣٩٠ جنيها، بينما حقق سعر شراء جرام الذهب عيار ٢١ نحو ٣٣٧٥ جنيها.
سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024
وصل سعر بيع جرام الذهب عيار ٢٤ في مصر إلى نحو ٣٨٧٤ جنيها للبيع، وحقق سعر شراء عيار ٢٤ ما يبلغ ٣٨٥٧ جنيها.
سعر الذهب والسبائك اليوم
- سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,439
- سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 22,661
- جنية الذهب 8ج عيار 21: 36,606
- جنية الذهب 8ج عيار 22: 38,349
- جنية الذهب 8ج عيار 24: 41,835
- سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 44,799
- سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 88,987
- سعر سبيكة الذهب أوقية: 132,368
- سبيكة الذهب نصف أونصة: 69,331
- سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 137,983
- سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 220,942
- سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 441,013
- سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 52,252
- سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,388,344
- سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,198,094
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