‎المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 11-9-2024 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، من المواضيع الهامة التي تحظى باهتمام كبير في مصر، إذ يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة تطورات المعدن الأصفر لحظة بلحظة.

وفي الفترة الماضية، شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية حالة من عدم الاستقرار، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن سعر الذهب اليوم الأربعاء.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي، انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.1٪ إلى 2502.07 دولارًا للأوقية، في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في ديسمبر بنسبة 0.1٪ إلى 2531.0 دولارًا للأوقية.

وانخفضت أسعار الذهب قليلاً خلال الساعات الأخيرة، لكنها ظلت قريبة من قممها الأخيرة مع انتظار المتداولين لبيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة للحصول على المزيد من الإشارات حول خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء خفض أسعار الفائدة.

واستفاد المعدن الأصفر من عمليات شراء الملاذ الآمن بعد تحرك شديد في الأسواق الأسبوع الماضي، والذي كان بسبب المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.

متى ينزل سعر الذهب

وعلى الجانب الآخر، نصح بنك «جولدمان ساكس» العالمي المستثمرين والافراد بالتركيز على الدهب، باعتباره أفضل فرصة استثمارية قصيرة الأجل، حالياً كجزء من أحدث مذكرة بحثية للبنك حول السلع الأساسية، والتأكيد على المكانة الفريدة للمعدن الثمين كأداة للتحوط ضد عدم الاستقرار المالي والمخاطر الجيوسياسية.

وأضاف التقرير اللي نشره البنك بعنوان «التوجه نحو الذهب»، المحور الاستراتيجي للبنك نحو الدهب وسط إعادة تقييم أوسع لسوق السلع الأساسية، مدفوعًا بتقلب الطلب العالمي والتغيرات المتوقعة في السياسة النقدية.

‎سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

وصل سعر بيع عيار ١٨ اليوم في مصر لنحو ٢٩٠٥ جنيهات، ولكن سعر شراء عيار ١٨ هو ٢٨٩٢ جنيها.

‎سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

وصل سعر بيع الذهب عيار ٢١ اليوم في مصر لنحو ٣٣٩٠ جنيها، بينما حقق سعر شراء جرام الذهب عيار ٢١ نحو ٣٣٧٥ جنيها.

‎سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار ٢٤ في مصر إلى نحو ٣٨٧٤ جنيها للبيع، وحقق سعر شراء عيار ٢٤ ما يبلغ ٣٨٥٧ جنيها.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,439

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 22,661

جنية الذهب 8ج عيار 21: 36,606

جنية الذهب 8ج عيار 22: 38,349

جنية الذهب 8ج عيار 24: 41,835

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 44,799

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 88,987

سعر سبيكة الذهب أوقية: 132,368

سبيكة الذهب نصف أونصة: 69,331

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 137,983

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 220,942

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 441,013

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 52,252

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,388,344

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,198,094

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