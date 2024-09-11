إنجي علي تتصدر التريند بعد ظهورها مجددًا مع خالد سليم.. التفاصيل الكاملة

تصدر اسم الإعلامية إنجي علي الفنان خالد سليم تريند جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد تداول مقاطع فيديو تجمعهما على البحر، أثار الفيديو الكثير من الشائعات والتكهنات حول وجود علاقة حب بينهما، بل وذهبت بعض الشائعات إلى الحديث عن زواجهما، ويرصد الموجز تفاصيل الشائعة.

تفاصيل فيديو خالد سليم وإنجي علي.. كيف بدأت الشائعات؟

أحد الفيديوهات التي أثارت الجدل نشرته إنجي علي على حسابها الرسمي في إنستجرام، حيث ظهرت وهي ترقص مع خالد سليم وزوجته على أنغام أغنيته الشهيرة "عشنا قد إيه"، وعلقت على الفيديو قائلة: "عشرة العمر". مما زاد الشكوك بين المتابعين حول طبيعة العلاقة بينهم.

خالد سليم وإنجي علي

خالد سليم لم يكن بعيدًا عن الرد على الفيديو، حيث مازح إنجي علي بتعليق قائلاً: "مش هتعدي الليلة دي كدة.. في ناس هتبات متنكدة علشان شافونا قاعدين".

خيرية، زوجة خالد سليم، لم تبقى صامتة أمام انتشار الشائعات، وردت على الفيديو المنتشر بتعليق رومانسي: "أحبك إلى الأبد". هذا التعليق ساعد في تهدئة الشائعات، مؤكدًا أن العلاقة بين خالد وإنجي هي علاقة صداقة فقط.

الفيديو الذي بدأ الشائعات..خالد سليم يغني "بلاش الملامة"

الفيديو الذي أثار الشائعات حول زواج خالد سليم وإنجي علي كان قد تم تداوله قبل ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه الثنائي على شاطئ البحر في منطقة الساحل الشمالي. ظهر خالد سليم وهو يغني "بلاش الملامة" بينما كانت إنجي ترتدي "كاش مايوه"، وبعد لحظات من الغناء، احتضن خالد إنجي مما فتح الباب أمام التكهنات.

هذا الفيديو جعل بعض المتابعين يعتقدون بوجود علاقة حب بينهما، والبعض الآخر ذهب إلى تأكيد زواجهما. إلا أن مصادر مقربة من الطرفين نفت تلك الشائعات، وأكدت أن العلاقة بينهما لا تتعدى حدود الصداقة، وأن اللحظات التي ظهرت في الفيديو كانت عفوية تمامًا.

خالد سليم مشغول بتحضيراته لحفل الكويت

بعيدًا عن الشائعات، يستعد خالد سليم حاليًا لإحياء حفل غنائي ضخم في الكويت يوم 26 سبتمبر، بعنوان "العندليب"، حيث سيشارك مع الفنان هاني شاكر في تقديم باقة من أجمل أغاني الفنان الراحل عبد الحليم حافظ.

هذا الحفل يعد من أهم الأحداث الفنية المنتظرة في الكويت، وسيكون فرصة لمحبي خالد سليم للاستمتاع بصوته في مجموعة من الكلاسيكيات الخالدة.

انجي علي وخالد سليم

زيجات إنجي علي السابقة..تفاصيل حياتها الشخصية

أما فيما يتعلق بحياة إنجي علي الشخصية، فقد تزوجت مرتين. زواجها الأول كان من المخرج الشهير طارق العريان في عام 1998، ولكنهما انفصلا بعد عامين بسبب غيرتها الشديدة وفقًا لما صرحت به إنجي في عدة مقابلات.

زواجها الثاني كان من أحمد مرسي، مدير التصوير الشهير، وهو والد ابنتها الوحيدة تالا، رغم تجربتيها السابقتين، أكدت إنجي أنها لا تمانع الزواج للمرة الثالثة إذا وجدت الشخص المناسب.

إنجي علي وبرنامج "أسرار النجوم"

إلى جانب حياتها الشخصية، تستمر إنجي علي في تقديم برنامجها الشهير "أسرار النجوم" على راديو "نجوم إف إم"، الذي تستضيف فيه نخبة من مشاهير الفن. من خلاله، تكشف العديد من الأسرار والكواليس الفنية التي تثير اهتمام جمهورها.

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