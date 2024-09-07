نشرة فن الموجز| أنغام تتألق عالميًا وعقد زواج خالد سليم  وإنجي علي وجزء ثاني لمسلسل عمر أفندي



في نشرتنا الفنية لهذا اليوم، نسلط الضوء على أبرز الأحداث والفعاليات في عالم الفن والمشاهير.

يستعرض "الموجز" معكم أحدث إصدارات الفنانين، من إطلاق ألبومات جديدة إلى استعدادات النجوم للأعمال المقبلة، مرورًا بالشائعات التي أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، التفاصيل الكاملة في هذه النشرة الشاملة.

كزبرة يستعد لطرح ألبوم "الفرح" بالتعاون مع نورين أبو سعدة

أعلن الفنان كزبرة عن استعداده لإصدار ألبومه الجديد بعنوان "الفرح"، والذي سيبدأ طرحه في 9 سبتمبر الجاري ويشهد الألبوم تعاونًا مميزًا مع الفنانة نورين أبو سعدة.

عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أوضح كزبرة أنه كان مترددًا في البداية بخصوص إصدار أغاني جديدة، لكنه قرر خوض التجربة لإسعاد جمهوره بعد ملاحظة افتقار الأغاني الحالية لموضوعات الفرح والبهجة التي لطالما سعى لتقديمها.

كزبرة

هاني رمزي يعود للشاشة بمسلسل "بدون مقابل"

يستعد الفنان الكوميدي هاني رمزي لاستكمال تصوير مشاهد مسلسله الجديد "بدون مقابل"، والذي تأخر عرضه لعدة مرات.

العمل من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبد الحميد. ومن المتوقع أن يعرض قريبًا عبر الشاشات.

هاني رمزي

وكان من المقرر عرضه خلال رمضان الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب ظروف الطقس.

داليا البحيري تستعد لمسرحية "الملك وأنا"

أوشكت الفنانة داليا البحيري على الانتهاء من التحضيرات النهائية لمسرحيتها الجديدة "الملك وأنا".

وتجري البحيري حاليًا بروفات خاصة مع المخرج محسن رزق وفريق العمل.

تعتمد المسرحية على الموسيقى والاستعراضات، ويشاركها البطولة فريد النقراشي وهدى هاني، بجانب عدد من الأطفال والمواهب الشابة، من المنتظر أن يتم الانتهاء من البروفات قريبًا.

داليا البحيري

مسلسل "عمر أفندي" يحقق نجاحًا باهرًا والجمهور يترقب جزءًا ثانيًا

منذ بدء عرض مسلسل "عمر أفندي"، استطاع جذب جمهور كبير بفضل الأداء المتميز لأبطاله مثل أحمد حاتم وآية سماحة، بالإضافة إلى الحبكة المشوقة التي تجمع بين الكوميديا والمغامرة.

عمر أفندي

وقد أكد الفنان محسن صبري عبر بث مباشر أن هناك خططًا لتحضير جزء ثانٍ بعد النجاح الساحق الذي حققه الجزء الأول.

هنا الزاهد تستعد لمسلسل "الزواج سم قاتل"

انتهت الفنانة هنا الزاهد من التحضيرات النهائية لمسلسلها الجديد "الزواج سم قاتل"، المقرر عرضه في رمضان 2025. المسلسل من إخراج ياسمين أحمد كامل، ويتكون من 15 حلقة.

من المتوقع أن يبدأ فريق العمل التصوير خلال الأسابيع القليلة القادمة.

هنا الزاهد

الشائعات تحاصر خالد سليم وإنجي علي

تزايدت الشائعات مؤخرًا حول وجود علاقة بين الفنان خالد سليم والإعلامية إنجي علي، بعد ظهور فيديو مثير للجدل يجمعهما.

في الفيديو، غنى خالد أغنيته الشهيرة "بلاش الملامة" موجهاً كلماتها لإنجي، مما أثار تساؤلات المتابعين.

كما تم تداول صورة لعقد زواج وهمي بينهما، ما زاد من انتشار الشائعات.

خالد سليم وإنجي علي

إنجاز عالمي جديد لأنغام

أعلنت الصفحة الرسمية للنجمة أنغام عن إنجاز جديد لمسيرتها الفنية، حيث تم عرض بوستر ألبومها الجديد "تيجي نسيب" في ميدان تايمز سكوير الشهير في نيويورك.

حقق الألبوم ملايين المشاهدات على منصات الاستماع الرقمية، ونال إعجاب الجمهور والنقاد.

أنغام

مسلسل جديد يجمع رنا رئيس وحنان مطاوع

أعلنت الفنانة الشابة رنا رئيس عن استعدادها لبدء تصوير مسلسلها الجديد "حياة أو موت" الذي تشارك فيه البطولة مع الفنانة حنان مطاوع.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، وتجسد رنا دور فتاة تعاني من أزمة نفسية.

رنا رئيس

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