كزبرة يعلن عن أغنيته الجديدة "رزمة" بالتعاون مع نورين أبو سعدة

أعلن الفنان كزبرة عن استعداداته لطرح ألبومه الجديد بعنوان "الفرح"، والذي سيصدر ابتداءً من 9 سبتمبر الجاري.

جاء الإعلان عبر حسابه الرسمي على إنستجرام الذي رصده موقع " الموجز"، حيث أوضح أنه كان متردداً في البداية بشأن طرح أغاني جديدة، لكنه قرر تقديم الألبوم لجلب السعادة لجمهوره بعد ملاحظة أن الأغاني الحالية تبتعد عن موضوعات الأفراح والبهجة التي كان يهدف إليها.

كزبرة

كزبرة وتعاونه مع نورين أبو سعدة

كما كشف كزبرة عن تعاون مثير في ألبومه الجديد مع الفنانة نورين أبو سعدة، حيث سيشاركان في أغنية بعنوان "رزمة".

وقد أعلنت نورين أبو سعدة عن هذا التعاون عبر حسابها على إنستجرام، مما أثار حماس الجمهور لمزيد من التفاصيل حول الأغنية.

ذكريات الثانوية العامة

وفي سياق آخر، تحدث كزبرة عن ذكرياته مع امتحانات الثانوية العامة، مشيراً إلى أنه حصل على 67% في تلك الفترة، وهو ما كان يعتبره نتيجة أقل من المتوقع. ورغم ذلك، قرر التركيز على شغفه واستمر في عمله، ليحقق النجاح الذي كان يطمح إليه.

ووجه رسالة تشجيعية للطلاب، مشيراً إلى أن التحديات ليست نهاية الطريق، وأن الإصرار والجهد يؤتيان ثمارهما في النهاية.

كزبرة

النجاح في عالم التمثيل

في مجال التمثيل، حقق كزبرة نجاحاً كبيراً من خلال مشاركته في فيلم "الحريفة"، الذي سجل نجاحات لافتة واحتل التريند بعد الترويج له.

كما يستعد حالياً للموسم الثاني من العمل، الذي أعلن نور النبوي عن بدء تصويره مؤخراً عبر إنستجرام، ومن المتوقع نجاح الجزء الثاني بشكل كبير وايرادات عالية في دور العرض السينمائي.

إضافة إلى ذلك، حقق كزبرة نجاحاً ملحوظاً في مسلسل "كوبرا" الذي عُرض على قناة MBC مصر ومنصة شاهد الإلكترونية خلال رمضان، حيث تألق بجملة "على الدوغرى"، مما عزز مكانته في عالم الفن.

تدور أحداث مسلسل "كوبرا" في إطار الدراما الشعبية، حيث يروي قصة صاحب ورشة لإصلاح السيارات يواجه تحديات كبيرة ويجد نفسه في صراعات بين الخير والشر.

المسلسل من تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم محمد إمام، مجدي كامل، محمود عبدالمغني، ومجموعة من ضيوف الشرف.

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