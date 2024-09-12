محمد ممدوح ينضم لقائمة أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة

تعاقد الفنان محمد ممدوح على المشاركة في فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة، والفيلم يضم مجموعة من النجوم مثل منة شلبي، وكريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، ميان السيد، حسن مالك.

محمد ممدوح

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة

وفي السطور التالية، يرصد الموجز أبرز التفاصيل، فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة وهو من إخراج هادي الباجوري، وهو مبني على قصة لمحمد صادق، مع سيناريو مشترك من تأليف محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، ويستعرض الفيلم تقلبات العلاقات الإنسانية من زوايا عميقة ومختلفة وتأثيراتها على حياتنا.

فيلم هيبتا الجزء الأول

الموسم الأول من فيلم "هيبتا"شارك في بطولته عمرو يوسف، ياسمين رئيس، أحمد داود، دينا الشربيني، أحمد مالك، جميلة عوض، شيرين رضا، أنوشكا، أحمد بدير، سلوى محمد علي، وآخرون من ضيوف الشرف منهم ماجد الكدواني، نيللي كريم، كندة علوش، هاني عادل، والفيلم تم أخذه عن الرواية التي حققت أعلى المبيعات وتصدرت قوائم الكتب الأعلى مبيعات في مصر لعدة أسابيع.

محمد ممدوح

فيلم إكس مراتي

ويعرض للفنان محمد ممدوح حالياً بالسينمات، فيلم "إكس مراتي" هو عمل كوميدي مشوق يتناول قصة طبيب نفسي ينتمي لعائلة أرستقراطية، ويعيش مع زوجته وابنها من زوج سابق، يجد نفسه مضطرًا للتعامل مع مجرم يستعد للخروج من السجن بعد قضاء مدة العقوبة بحسن السير والسلوك، وتحدث مفاجأة غير متوقعة تجبر الطبيب والسجين على التعامل معًا في مواقف مثيرة ومليئة بالتشويق.

أبطال فيلم إكس مراتي

فيلم إكس مراتي من بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، عماد رشاد، ألفت إمام، علي صبحي، خالد كمال، والطفل ريمون. الفيلم من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وإخراج معتز التوني.

وكان الفنان محمد ممدوح، قد أعلن منذ أيام قليلة عن وفاة ابن عمته، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث نشر صورة له، وعلق عليها قائلًا:"إنا لله وإنا اليه راجعون، أرجو الدعاء للمرحوم حسن ثابت ابن عمتي وأخويا وصاحبي ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ويرحم أمواتنا جميعًا،الفاتحة على روحه والثواب عند الله".

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