هدى المفتي: استمتعت بشخصية حنفي لأنها عفوية وبدون مكياج وأتمنى جزء ثاني من مفترق طرق

كشفت الفنانة الشابة هدى المفتي في تصريحات أخيرة لها عن تفاصيل جديدة حول مسلسل “مفترق طرق”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرض حلقاته الأولى، وما زال يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة حتى الآن، وقد أثار هذا النجاح المطالبات بإنتاج جزء ثاني من العمل.

في هذا السياق، تحدثت هدى المفتي عن كواليس تحضيرها لشخصية حنفي وكيفية تعاملها مع تفاصيل الدور، يرصد " الموجز " في السطور التالية

هدى المفتي

كواليس التحضير وتجسيد الشخصية

خلال لقائها مع برنامج "ET بالعربي"، أعربت هدى المفتي عن سعادتها بالشخصية التي جسدتها في المسلسل، مشيرة إلى أنها قدمت دورها بدون مكياج لتعزيز عفوية الشخصية.

وأضافت: "أحب النهايات المفتوحة لأنها تمنح الناس مساحة للتخيل، لم أكن أعرف إذا كان هناك جزء ثاني أم لا، لكنني استمتعت بالشخصية لأنها بسيطة وعفوية، وكنت أغسل وجهي وأدلك شعري وأدخل التصوير بدون مكياج، وشخصيتي كانت عفوية جدًا وملامحها تعبر عن مشاعرها بصدق".

تعاون هدى المفتي مع هند صبري

تحدثت هدى أيضًا عن تعاونها مع النجمة هند صبري، مشيدةً بلطفها وسلوكها الاحترافي.

وذكرت: "هند صبري شخصية مميزة ولديها أخلاق عالية. ساعدتني كثيرًا في تطوير الشخصية وكانت عونًا كبيرًا لي خلال التصوير، وعلاقتنا كانت ممتازة، ونعمل معًا بشكل رائع، وهذا المسلسل قرب بيننا أكثر".

المطالبات بجزء ثاني من المسلسل

حقق مسلسل "مفترق طرق" نجاحًا كبيرًا تجاوز توقعات القائمين عليه، إلا أن النهاية المفتوحة أثارت ردود فعل متباينة بين الجمهور، مما دفع العديد من المتابعين للمطالبة بجزء ثاني.

وقد صرح الفنان ماجد المصري في وقت سابق بأن هناك احتمالًا كبيرًا لإنتاج جزء جديد بناءً على رغبة الجمهور.

هدى المفتي

أحداث المسلسل

تدور أحداث مسلسل "مفترق طرق" في إطار من التشويق والإثارة حول محامية تدعى أميرة، تجسد دورها هند صبري، التي تكتشف انتشار فيديوهات مخلة لزوجها ماجد المصري، مما يؤدي إلى سجنه، مما تتعقد الأمور بعد ذلك وتقرر أميرة العودة إلى العمل وتربية أبنائها، بينما تواجه العديد من الصراعات.

يشارك في البطولة إلى جانب هدى المفتي كل من إياد نصار، هند صبري، ماجد المصري، علي الطيب، ليلى عز العرب، جومانا مراد، وغيرهم.

اقرأ أيضا

التفاصيل الأولي لـ مواعيد عرض مطعم الحبايب بطولة أحمد مالك وهدى المفتي



هل انتهى مقلب رامز جلال بخطوبة أحمد مالك وهدى المفتي؟.. (تفاصيل)

