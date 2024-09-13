زمالك بولاق.. كواليس وأبطال المسلسل المنتظر وموعد عرضه

يستعد أبطال مسلسل "زمالك بولاق"، من بطولة خالد الصاوي وباسم سمرة، للانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة، حيث من المقرر عرضه في الشتاء المقبل، المسلسل يأتي في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة والتشويق، ويجمع نخبة من نجوم الفن المصري، ويكشف الموجز تفاصيل العمل وموعد عرضه.

وليد حجاجي يكشف كواليس التصوير

أعلن منتج المسلسل وليد حجاجي أن تصوير "زمالك بولاق" يوشك على الانتهاء، ولم يتبق سوى أربع أسابيع. بعد ذلك، سيدخل العمل في المراحل النهائية من المونتاج والتجهيزات الأخرى قبل عرضه على شاشات الفضائيات والمنصات الإلكترونية. وأكد حجاجي أن المسلسل سيحمل العديد من المفاجآت، حيث سيتم تقديم أبطاله بشكل مختلف عن المعتاد.

الصور الأولى من كواليس المسلسل

كواليس مسلسل زمالك بولاق

شارك حجاجي عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" الصور الأولى من كواليس تصوير المسلسل، حيث ظهر فيها أبطال العمل باسم سمرة وخالد الصاوي وعبير صبري وانتصار وفراس سعيد وميمي جمال. وعلق على الصور قائلاً: "الصور الأولى من مسلسل زمالك بولاق، انتظروا مفاجآت كثيرة قريبًا".

قصة مشوقة تجمع بين "الزمالك" و"بولاق"

عبير صبري وخالد الصاوي

تدور أحداث المسلسل حول شقيقين، خالد الصاوي الذي يعيش في حي الزمالك، وباسم سمرة الذي نشأ في بولاق. الصدفة تجمعهما بعد 50 عامًا من الفراق، حيث عاش كل منهما حياة مليئة بالظروف والتجارب المختلفة. القصة تأخذ منحى درامي مشوق، حيث يتناول المسلسل تفاصيل هذا اللقاء وتبعاته.

طاقم العمل المميز

عبير وخالد

يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم، أبرزهم باسم سمرة، خالد الصاوي، عبير صبري، انتصار، ميمي جمال، فراس سعيد، ياسر الطوبجي، إسماعيل فرغلي، ومحمد منصور. المسلسل من تأليف أحمد رجب، إسلام شتا، وباسم الخطيب، وإخراج أسامة عمر.

توقيت العرض والتوقعات

من المتوقع عرض مسلسل "زمالك بولاق" في موسم الشتاء المقبل، ويترقب الجمهور العمل لما يحمله من قصة مميزة تجمع بين الدراما الاجتماعية والإثارة.

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