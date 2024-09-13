فرص عمل لـ معلمي الحصة في المدارس لسد العجز بالأقصر

معلمي الحصة .. في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2024/2025، أعلن محافظ الأقصر، المهندس عبدالمطلب عمارة، عن توفر فرص عمل شاغرة لـ معلمي الحصة لسد العجز في المدارس بالمحافظة.







معلمي الحصة

وأوضح الدكتور صفوت جارح، القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم في الأقصر، في تصريحات اطلعت عليها “الموجز” أن التقديم لهذه الفرص يتم عبر تقديم طلب في أقرب مكان للراغبين في العمل ضمن معلمي الحصة.



ولفت إلى أن الأولوية ستعطى للمعلمين الحاليين في العمل، ثم للمتقاعدين، تليهم الفئات الأخرى من الخريجين الحاصلين على مؤهل تربوي أو مؤهل عالٍ مع دبلومة تربوية.



في سياق ذي صلة، اعتمد محافظ الأقصر أيضًا قرار التعاقد مع 299 معلمًا مساعدًا لرياض الأطفال ومعلمًا مساعدًا للفصل ضمن مسابقة الـ 30 ألف معلم، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الطاقم التعليمي في المحافظة.

من جهة أخرى، شارك نائب محافظ الأقصر، الدكتور هشام أحمد أبوزيد، في استقبال الفائزين بالمسابقة الوطنية للقراءة خلال رحلة نيلية، حيث هنأ الفائزين من مختلف المراحل الدراسية والتربوية. يُذكر أن المشروع الوطني للقراءة، الذي أطلق في مارس 2020، يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية القراءة ودعم الأجيال الجديدة في مجالات الابتكار والقيم الوطنية والإنسانية.

تُعتبر وظيفة "معلم الحصة" من الحلول المستخدمة لمعالجة العجز في أعداد المعلمين في المدارس. هذا النظام يسمح بتوظيف معلمين بشكل مؤقت أو بناءً على عدد الحصص التي يدرسونها، بدلاً من تعيينهم كمعلمين دائمين. إليك بعض المعلومات الأساسية حول معلمي الحصة:

1. طبيعة العمل:

يعني أن المعلم يتلقى أجرًا بناءً على عدد الحصص التي يدرسها، وليس راتبًا ثابتًا. يمكن أن يشمل ذلك تدريس مادة معينة أو عدة مواد حسب الحاجة.



عادة ما يكون التعاقد مع معلمي الحصة محدد المدة، وقد يتم تجديده بناءً على احتياجات المدرسة أو الإدارة التعليمية.

2. الأولوية في التوظيف:



تُعطى الأولوية للمعلمين الذين ما زالوا على رأس عملهم.



المعلمون الذين أحيلوا إلى التقاعد يمكن أن يُعاد توظيفهم كمعلمين بالحصة إذا كانت لديهم الرغبة.



الخريجون الجدد الحاصلون على مؤهلات تربوية أو دبلومات تربوية يمكنهم التقديم لشغل هذه الوظائف.

3. الأجر والمزايا:



يُدفع بناءً على عدد الحصص أو ساعات العمل. عادةً ما يكون أقل مقارنةً بالمعلمين الدائمين.



قد لا تشمل مزايا مثل التأمين الصحي أو مكافآت نهاية الخدمة، التي يحصل عليها المعلمون الدائمون.

4. أهداف استخدام معلمي الحصة:

يتم استخدام معلمي الحصة بشكل رئيسي لسد الفجوات في عدد المعلمين بسبب العجز أو الزيادة في أعداد الطلاب.



توفر هذه الطريقة مرونة في إدارة الموارد البشرية وتلبية الاحتياجات التعليمية المؤقتة.

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