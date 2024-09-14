موعد مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يقص نادي الزمالك شريط مبارياته في رحلة الدفاع عن لقب كأس الكونفدرالية مساء اليوم السبت، عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره الشرطة الكيني في إطار منافسات الدور التمهيدي الثاني للنسخة الجارية.

ويستعرض الموجز تفاصيل مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني اليوم في كأس الكونفدرالية..

موعد مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني في الكونفدرالية

وستقام مباراة نادي الزمالك ضد نظيره الشرطة الكيني، في دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في تمام الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة و12:00 بتوقيت جرينتش.

تقام مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني في كأس الكونفدرالية الإفريقية على ملعب نيايو ناشيونال معقل الأخير

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني في كأس الكونفدرالية

وأعلنت قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة، عن نقل مباراة نادي الزمالك ضد نظيره الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عبر شاشة قناة أبوظبي الرياضية 1.

معلق مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني في كأس الكونفدرالية

وأسندت إدارة قناة أبو ظبي الرياضية تعيين المعلق المصري بلال علام، للتعليق على أحداث مباراة نادي الزمالك ضد نظيره الشرطة الكيني في إطار منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية اليوم السبت.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الشرطة الكيني في كأس الكونفدرالية

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، بالتشكيل الآتي في مباراته ضد الشرطة الكيني مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور تمهيدي كأس الكونفدرالية الأفريقية…

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - أحمد محمود.

في خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر.

في خط الهجوم: مصطفى شلبي - أحمد سيد زيزو - حسام أشرف.

الزمالك

طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام الشرطة الكيني

ويحكم مباراة نادى الزمالك امام الشرطة الكيني حكم الساحة الزامبي هيلاري هامبابا، ويساعده فى إدارة المباراة المساعد الأول: ديانا تشيكوتيشا (زامبيا)، بالإضافة إلي المساعد الثاني: توماس كايلا (زامبيا)

أما حكم الرابع لمباراة الزمالك والشرطة الكيني الحكم هاماليلا مونجي (زامبيا)، عن المراقبون فى غرفة الفار فيأتي كلا من المراقب المباراة: الصومالي بشير عرب، مراقب الحكام: آلان بريس ليتوكوزو (أفريقيا الوسطى)

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