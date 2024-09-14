أحزان أبو ضحكة جنان.. حكايات في حياة حسن فايق

ذكرى رحيل حسن فايق.. من وراء تلك الضحكة الرنانة التي رسمت البسمة على وجوه الملايين، تخبئ حياة الفنان حسن فايق الكثير من الأحزان والمعاناة، فمن هو الرجل وراء "أبو ضحكة جنان"؟ وما هي القصص الحقيقية التي تقف خلف تلك الابتسامة التي لا تفارق شفتيه؟

حياته الفنية

قدم الفنان الراحل حسن فايق العديد من الأعمال السينمائية ومنها أم رتيبة، الزوجة 13، ليلة الدخلة، بسلامته عايز يتجوز ، وغيرها ، وقد وصل عدد أعماله الفنية سواء فى السينما أو المسرح أو الإذاعة إلى ما يزيد عن 170 عملاً فنياً .

حسن فايق

حسن فايق ولد بمدينة الإسكندرية في عام 1898، عمل بائعًا في إحدى محلات ملابس السيدات بعد حصوله على الشهادة الابتدائية.



بدأ حسن فايق رحلته الفنية مع فرق الهواة بعد وفاة والده الذي كان رافضًا لعمله في مجال الفن وهو في السادسة عشر من عمره في مسرحية (فران البندقية) مع روز اليوسف، بعد ذلك انضم إلى فرقة عزيز عيد، ثم تركها ليقوم بتكوين فرقة وافتتحها بمسرحية من تأليفه بعنوان (ملكة جمال) عام 1919.

رحيل حسن فايق

كما بدأ حسن فايق إلقاء المنولوجات الفكاهية وكان يقوم بتأليفها وتلحينها، وساهم بأزجاله التي كانت تقوم بالنقد الاجتماعي، وعمل مع فرق رمسيس وجورج أبيض ونجيب الريحاني وإسماعيل يس وفرقة التليفزيون المسرحية.

حسن فايق

حسن فايق

كان يسكن معه صديقه الفنان حسين رياض في غرفة فوق السطوح بحي السيدة زينب ، فى بداية مشواره الفنى .

اشتهر فى أدوار الكوميديا من خلال الأدوار المساعدة، ومن مسرحياته (حكم قراقوش) و(الدنيا لما تضحك) و(الستات مايعرفوش يكدبوا) و(إلا خمسة)، لكنه اشترك فى بطولة أفلام عديدة مع كبار النجوم مثل إسماعيل يس .

إصابته بـ شلل نصفي

أصيب الفنان حسن فايق بالشلل النصفي وظل يعاني منه على مدار 15 عامًا قبل وفاته من جراء إصابته بهبوط حاد في 14 سبتمبر 1980.

كان الفنان عدلي كاسب صديقًا مقربًا للفنان حسن فايق، وقد كان الأول يحرص على أن يخرج معه كل أسبوع ويأخذه ليرفه عنه باستمرار.

زواجه

تزوج مرتان من خارج الوسط الفني: المرة الأولى من السيدة نعيمة صالح وهي أم أولاده، والثانية من السيدة حورية صبور بعد وفاة زوجته الأولى حين كان يبلغ من العمر 62 عامًا وهى في الثلاثين.

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