نادين تنضم لأبطال مسلسل "رقم سري"‎ وتكشف عن تفاصيل مشاركتها

تحدثت الفنانة نادين عن أحدث أعمالها الفنية التي تشارك بها حالياً، كما استعرضت ذكرياتها مع أعمالها السابقة، بما في ذلك حبها الكبير للفوازير.

لم تخفِ نادين رغبتها في تقديم الفوازير مجدداً، ولكنها أشارت إلى التحديات التي تواجه إنتاج مثل هذه الأعمال حالياً، خلال حديثها، سلطت الضوء على دورها في مسلسل "رقم سري" الذي يعتبر امتداداً لعمل سابق بعنوان "صوت وصورة"، لذلك يرصد "الموجز" أبرز التفاصيل في السياق التالي

نادين

رقم سري عودة نادين للشاشة

أعلنت نادين عن تصويرها حالياً لمشاهدها في مسلسل "رقم سري"، والذي يضم في بطولته ياسمين رئيس. المسلسل سيعرض في فترة "أوف سيزون"، مما يجعله أحد الأعمال المنتظرة من قبل الجمهور، وتحدثت نادين بفخر عن دورها قائلة: "أنا القضية في هذا المسلسل".

وأوضحت أن "رقم سري" هو الجزء الثاني من مسلسل "صوت وصورة" الذي قامت ببطولته الفنانة حنان مطاوع.

تفاصيل دورها في المسلسل

تدور أحداث "رقم سري" حول قضية محورية تمثلها نادين، بينما تجسد ياسمين رئيس دور موظفة بنك.

وأشارت نادين إلى أن الجزء الأول من المسلسل تناول قصة محامٍ وقضية، وامتد على مدار 30 حلقة، مؤكدة أن الجزء الجديد سيحتفظ بنفس الأبطال لكن مع قضية جديدة تختلف تماماً عن السابقة.

حب نادين للفوازير

عندما سئلت نادين عن رغبتها في العودة لتقديم الفوازير، عبرت عن حبها الكبير لهذا النوع الفني الذي يتميز بخفة الظل والكوميديا الخفيفة، موضحة: "أحب اللايت كوميدي وهذا النوع الذي أتقنه وأستمتع بتقديمه".

وأضافت أنها تميل إلى تقديم حلقات منفصلة مثل الفوازير التي تعتمد على حكايات قصيرة مليئة بالاستعراضات الفنية.

نادين

هل تعود الفوازير؟

أوضحت نادين أنها تتمنى تقديم الفوازير مرة أخرى، لكنها أشارت إلى أن الإنتاج في الوقت الحالي لا يميل إلى هذا النوع بسبب التكاليف الباهظة التي تتطلبها الاستعراضات. ومع ذلك، أكدت أنها لا تزال تحتفظ بلياقتها لتقديم الاستعراضات إذا سنحت الفرصة.

أبطال رقم سري

مسلسل "رقم سري" يضم نخبة من النجوم، منهم ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، رانيا منصور، ونادين. العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

أما مسلسل "صوت وصورة"، الذي يعتبر الجزء الأول من "رقم سري"، فقد شارك في بطولته حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، وهاجر عفيفي، وكان أيضاً من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.



اقرأ أيضا

حكاية”عائلة جيجى” التى أعادت نادين للتمثيل بعد غياب 3 سنوات

منافسة شرسة بين النجمات..الحلقة الأولي من مسلسل "انترفيو" بطولة رنا رئيس

