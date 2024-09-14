إلهام صفي الدين تثير الجدل ببكاءها في حفل زفاف محمود شاهين..هل توجد قصة حب؟

تصدرت الفنانة إلهام صفي الدين وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أثارت الانتباه خلال حفل زفاف ابن خالها محمود شاهين، مدير التصوير المعروف، حيث سلطت الأنظار على بكاء إلهام وصورها التي تُظهِر مدى تأثرها وتعاملها الحميم مع العريس.

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حفل زفاف محمود شاهين

الدموع تعبيرًا عن المحبة

خلال حديثها مع برنامج ET بالعربي، كشفت إلهام صفي الدين عن سبب بكائها في الحفل، قائلة: "هو بالنسبة لي حياتي كلها، هو أخي الكبير وسندي وأتمنى من الله أن يسعدهم ويحقق لهم كل الخير."

وأضافت: "هما الاتنين طيبين ويحبون الحياة، ويحبون بعض بشكل كبير وأتمنى لهما كل الخير."

إلهام صفي الدين مع ابن خالها محمود شاهين

تأثر عاطفي ومشاركة في الفرح

أوضحت إلهام صفي الدين أنها بكيت كطفلة صغيرة بسبب مشاعرها تجاه العريس، مؤكدة أن فرحتها كبيرة رغم الحزن العابر: "قعدت أعيط زي الطفلة الصغيرة لأن حبيبي هيتاخد، لكن هو مش هيتاخد مني برضو، مها جميلة وأختي مبسوطة لهم قد الدنيا."

حفل الزفاف والاحتفالات

أقيم حفل الزفاف في فيلا إلهام شاهين بمنطقة المنصورية، حيث جمع الحفل عددًا كبيرًا من نجوم الفن والأصدقاء والعائلة.

وكانت المناسبة مليئة بالفرح والبهجة، حيث عبرت إلهام شاهين عن سعادتها الكبيرة بهذه المناسبة بمشاركة فيديو عبر حسابها على إنستغرام يتضمن صورًا من الحفل وأغنية تتر مسلسلها الشهير "على نار هادية."

إطلالات مميزة للعروس والحضور البارز

تميزت العروس مها جبريل بإطلالتين مختلفتين؛ الأولى بفستان أبيض طويل بتصميم الأوف شولدر، والثانية بفستان فضي قصير لامع، مما أضفى عليها جمالًا ورشاقة.

وقد حضر الحفل عدد من المشاهير البارزين مثل محمد حماقي، ناهد السباعي، عماد متعب وزوجته يارا نعوم، نجلاء بدر، محمد الشرنوبي، يوسف عثمان، ومحمد سراج.

زفاف محمود شاهين

خلفية عائلية فنية

محمود شاهين، الذي ينتمي لعائلة فنية عريقة، هو ابن المنتج أيمن شاهين وحفيد الفنانة الراحلة زهرة العلا والمخرج حسن الصيفي.

يعمل محمود شاهين كمدير تصوير معروف، وكانت آخر أعماله السينمائية فيلم "شقو" الذي عرض في عيد الفطر الماضي.

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