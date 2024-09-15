استقالة الحكومة الأردنية.. من هو المرشح لخلافة الخصاونة؟

استقالة الحكومة الأردنية.. تصدر خبر استقالة الحكومة الأردنية مواقع البحث المختلفة، ووسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024.

وسيطر خبر استقالة الحكومة الأردنية علي المشهد السياسي في المملكة الأردنية الهاشمية، الأمر الذي طرح العديد من التساؤلات أبرزها من هو المرشح لخلافة الخصاونة؟

تفاصيل استقالة الحكومة الأردنية

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل استقالة الحكومة الأردنية، ومحاولة الإجابة علي تساؤل من هو المرشح لخلافة الخصاونة؟

استقالة الحكومة الأردنية

وتعود تفاصيل استقالة الحكومة الأردنية إلى تقديم الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، استقالتها إلى الملك عبد الله الثاني بعد إنجاز استحقاق انتخابات مجلس النواب العشرين، وفقا لما أوردته قناة المملكة الأردنية الرسمية.

وكانت قد تشكلت حكومة بشر الخصاونة في 7 اكتوبر 2020 خلفًا لحكومة عمر الرزاز.

وجاءت استقالة الحكومة الأردنية بعد نحو 4 سنوات منذ توليها، وهي أطول فترة لحكومة في عهد الملك عبد الله الثاني.

من هو المرشح لخلافة الخصاونة؟

وتطرقت العديد من وسائل الإعلام الأردنية للحديث عن خليفة بشر الخصاونة في رئاسة الحكومة الأدنية، وتوقعت أن يقوم ملك الأردن بتكليف مدير مكتبه جعفر حسان بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويستعرض “الموجز” خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن جعفر حسان المرشح المحتمل لرئاسة الحكومة الأردنية.

استقالة الحكومة الأردنية

من هو جعفر حسان؟

يعد جعفر حسان (57 سنة) مقربًا من ملك الأردن، وعمل لسنوات طويلة في الديوان الملكي.

وشغل جعفر حسان العديد من المناصب الهامة أبرزها وزير التخطيط والتعاون الدولي، ومدير مكتب الملك لفترتين، ووزير دولة لشؤون الاقتصاد.

مؤهلاته العلمية

وفيما يتعلق بمؤهلات جعفر حسان العلمية، فقد أكمل دراسته الجامعية في فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على عدة شهادات في الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية والاقتصاد الدول، والعلاقات الدولية، من الدول الثلاث.

المناصب التي تقلدها

وتدرج جعفر حسان في العديد من المناصب الحكومية، بدءً من ملحق في وزارة الخارجية، وموظفًا في مكتب السكرتير العسكري للملك حسين، وذلك قبل أن يتولي منصب القائم بالأعمال في السفارة الأردنية بواشنطن.

ويشتهر جعفر حسان بأنه سياسي مُحنك، وأحد أهم القيادات السياسية الهامة المسئولة عن رسم السياسات الأردنية الخارجية، وعلاقات المملكة الأردنية مع المؤسسات التنموية الدولية.

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