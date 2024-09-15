اعرف مواعيد الكشف الطبي جامعة كفر الشيخ 2024

أعلنت جامعة كفر الشيخ عن مواعيد الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الجامعي 2024-2025، وذلك ضمن الترتيبات الخاصة ببدء الدراسة التي ستنطلق في 16 سبتمبر 2024.

وتنشر “الموجز” التفاصيل المتعلقة بمواعيد الكشف الطبي والأوراق المطلوبة:



جامعة كفر الشيخ

مواعيد الكشف الطبي:

مواعيد الكشف الطبي يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024: كليات الطب البشري، طب الفم والأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، الألسن جامعة كفر الشيخ.



مواعيد الكشف الطبي يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024: كليات الطب البيطري، الذكاء الاصطناعي، الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ.



مواعيد الكشف الطبي يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024: كلية التمريض، المعهد الفني للتمريض جامعة كفر الشيخ.



مواعيد الكشف الطبي يوم الخميس 19 سبتمبر 2024: كليات علوم الثروة السمكية والمصايد، العلوم، الهندسة جامعة كفر الشيخ.



مواعيد الكشف الطبي يوم السبت 21 سبتمبر 2024: كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ.



مواعيد الكشف الطبي يوم الأحد 22 سبتمبر 2024: كلية التربية - عام جامعة كفر الشيخ.



مواعيد الكشف الطبي يوم الاثنين 23 سبتمبر 2024: كلية التربية - أساسي، طفولة، رياضة جامعة كفر الشيخ.



مواعيد الكشف الطبي يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024: كلية التجارة - انتظام، انتساب جامعة كفر الشيخ.



مواعيد الكشف الطبي يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024: كلية الآداب - انتظام، انتساب جامعة كفر الشيخ.



مواعيد الكشف الطبي يوم الخميس 26 سبتمبر 2024: كليات الحقوق، التربية النوعية، التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ.

الأوراق المطلوبة:

أصل استمارة الثانوية العامة + 3 صور منها.

شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة + 3 صور منها.

6 صور شخصية 4×6.

3 صور للبطاقة الشخصية للطالب وصورة بطاقة لولي الأمر.

بطاقة الترشيح للكلية + 3 صور منها.

بالنسبة للطلاب الأوائل (الـ 500) على مستوى الجمهورية، يجب تقديم ما يفيد بذلك مختومًا ومعتمدًا، ولن يتم دفع المصروفات.

دفع المصروفات إلكترونيًا عبر موقع منظومة الدفع الإلكتروني لجامعة كفر الشيخ، وطباعة الإيصال وتسليمه مع الاحتفاظ بصور مع الطالب.

ملاحظات إضافية:

سيتم استقبال الطلاب المتخلفين عن المواعيد المحددة وكذا طلاب المرحلة الثالثة في مستشفى الطلبة بالجامعة.

تأكد من تجهيز كافة الأوراق المطلوبة قبل موعد الكشف الطبي لضمان سير العملية بسلاسة. إذا كان لديك أي استفسار آخر أو تحتاج إلى مساعدة إضافية، لا تتردد في السؤال!

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