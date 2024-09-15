3 شخصيات لـ أحمد خالد صالح على شاشات الدراما والسينما قريباً

أعلن الفنان أحمد خالد صالح مشاركته في بطولة مسلسل أطلق عليه صناعه اسم نسخة واحدة لا تكفي" بطولة الفنانة هنا الزاهد، ومن هنا يستعرض الموجز التفاصيل الأعمال القادمة أحمد خالد صالح في سطور.

أحمد خالد صالح

أحمد خالد صالح زوج هنا الزاهد في نسخة واحدة لا تكفي

يستعد الفنان أحمد خالد صالح لتصوير مسلسله الجديد نسخة واحدة لا تكفي، في أول أكتوبر المقبل، إذ يجسد صالح شخصية زوج هنا الزاهد خلال الأحداث.

مسلسل نسخة واحدة لا تكفي كان يحمل في البداية عنوان الزواج سم قاتل"العمل مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي، العمل من بطولة الفنانة هنا الزاهد، أحمد خالد صالح، ميمي جمال، وحنان يوسف، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله من أجل التصوير خلال الشهر المقبل، والعمل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل وإنتاج شركة ميديا هب للمنتج محمد السعدي.

أحمد خالد صالح شقيق أم كلثوم في الست

يشارك الفنان أحمد خالد صالح في بطولة فيلم أطلق عليه صناعه اسم" الست" من بطولة النجمة منى زكي،وكوكبة كبيرة من النجوم ومن المقرر عرض العمل في ماراثون رأس السنة المقبل2025.

أوشك الفنان أحمد خالد صالح على انتهاء مشاهده في فيلم" الست "إذ يجسد شخصية شقيقة" أم كلثوم" الشيخ خالد.

أحمد خالد صالح في أسد مع محمد رمضان



يشارك الفنان أحمد خالد صالح في بطولة فيلم أطلق عليه صناعه اسم اسد"بطولة الفنان محمد رمضان،ومن المقرر عرضه في موسم رأس السنة المقبل 2025.

فيلم اسد يدور في إطار أكشن تشويقي تاريخي، إذ يتناول صورة للعبيد ويشارك في البطولة نخبة كبيرة من النجوم منهم ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، والعمل من تأليف وإخراج محمد دياب.



آخر أعمال أحمد خالد صالح

وقد شارك الفنان أحمد خالد صالح في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل بدون سابق إنذار ،بطولة الفنان آسر ياسين وكوكبة كبيرة من النجوم.

كما شارك في بطولة مسلسل المداح الجزء الرابع، من بطولة حماده هلال، حيث ظهر أحمد ضيف شرف خلال العمل بشخصية الجن نمرود.

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