التشكيل الرسمي لمباراة القادسية والشباب في الدوري السعودي

يستضيف استاد الأمير محمد بن فهد - الدمام، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، ونظيره الشباب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي. يستعرض الموجز التفاصيل في السطور التالية.

أعلن فريقي القادسية والشباب تشكيل فريقهما للمواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد في الساعة 6:30، في مسابقة دوري روشن للمحترفين.

جاء تشكيل القادسية أمام الشباب كالتالي:-

حراسة المرمى: كاستيلس.

خط الدفاع: أبوالشامات- ناتشو- جهاد ذكري- الفاريز.

خط الوسط: إيكير- إيزيكيل فيرنانديز - ناهيتان نانديز - كاميرون بويرتاس - تركي العمار.

خط الهجوم: أوباميانغ.

تشكيل القادسية

فيما ضم تشكيل الشباب أمام القادسية كل من:-

حراسة المرمى: كيم كونج سو.

خط الدفاع: نادر الشراري- حسين الصبيانى - ويسلي هوديت - جوستافو كويلار.

خط الوسط: نواف الصعدي - ماجد كنبة - كريستان جوانكا - جاك بونافينتورا - مصعب الجوير.

خط الهجوم: عبدالرازق حمدالله.

تشكيل الشباب

مواجهات القادسية والشباب

تقابل فريقي القادسية والشباب، خلال 36 مباراة.

فاز القادسية في 8 مباريات، بينما نجح الشباب في تحقيق الفوز خلال 22 مباراة.

تعادل الفريقين في 6 مواجهات.

سجل القادسية 43 هدفًا.

أحرز الشباب 73 هدفًا في شباك القادسية.

نتائج القادسية والشباب في الدوري السعودي للموسم الجديد

القادسية السعودي

حقق فريق القادسية، فوزًا كبيرًا على نظيره الفتح، بنتيجة 3-0، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي، خلال منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي.

وفاز القادسية، على نظيره الرائد، بنتيجة 1-0، على ملعب حديقة التحدي “ملعب الرائد في بريدة”، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

الشباب السعودي

خسر الشباب، من فريق الاتفاق، بنتيجة 0-1،على استاد الأمير خالد بن سلطان، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي.

نجح فريق الشباب، في الفوزعلى الخليج، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

يتواجد القادسية في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الشباب في المركز 12، برصيد 3 نقاط.

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