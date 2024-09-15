ياسر فرج لـ الموجز: ارفض دخول التيك توك وهذا شرط عودتى للدراما

كشف الفنان ياسر فرج العديد من الأسرار والخبايا حول أعماله الفنية، وعن رأيه في اتجاه بعض الفنانين لتطبيق التيك توك من أجل التربح والفلوس.

سبب غياب الفنان ياسر فرج عن مواسم رمضان

تحدث ياسر فرج مع الموجز عن عدم ظهوره في أعمال درامية في رمضان قائلاً: مكنتش بلاقي دور يناسب شخصيتي لأني بحب أختار ادواري بعناية، خاصة أن الناس بتنتظر تشوفني في أعمال متعودين عليا فيها ويمكن ما سبب تأخري الفترة الأخيرة.

ياسر فرج

هل يفكر ياسر فرج في الزواج مرة أخري؟

وكشف ياسر فرج أثناء حواره مع الموجز عن حقيقة رغبته في الزواج مرة أخري قائلا: اكيد بفكر اتجوز تاني ولكن مش بالساهل الاقي شريكة حياتي اللي ممكن تكمل معايا باقي حياتي وتكون ظروفها مناسبة لظروفي وظروف أولادي خاصة بعد وفاة والدتهم "زوجتي الاولي"، مؤكداً أنه لا يرغب في الزواج سريعاً حتي لا ينفصل كما حدث من قبل مع زوجته الثانية.

هل ياسر فرج يوافق بدخول أولاده مجال الفن؟

أكد فرج أنه لا يفضل دخول أولاده الوسط الفني لانه مرهق ومتعب بشكل كبير خاصة وهما في سن صغير، ولكن عندما يكون القرار قرارهم وينضجوا بالشكل السليم اللي يخليني اطمن عليهم مفيش مشكله بس يتحملون مسؤولية اختيارهم.

ياسر فرج وأبنائه

ما رأي ياسر فرج في الفنانين الذين يتجهون لـ التيك توك من أجل الفلوس؟

أكد ياسر فرج أنه لا يفضل اتجاه الفنانين الي التيك توك من أجل الفلوس بدون فائدة، ولكن الفائدة قبل اي شئ، وانا لو اتجهت للتيك توك هيكون عشان هدف افيد بيه الناس وأظهر بالشكل اللي جمهوري اتعود عليا فيه، مش اي محتوي هلس وخلاص.

وعن علاقته بالفنانين المقربين إليه قال: في فنانين كتير مقربين لي وبنسأل عن بعض في فترات بعيده شوي مثل الفنان هاني رمزي ولقاء سويدان وأحمد الدمرداش مصطفي قمر وأحمد زاهر وشريف سلامه، وآخرين.

ياسر فرج: وفاة زوجتي أثر فيا وفي أولادي



وأوضح ياسر فرج سبب غيابه السنوات الماضية قائلا: لأن انا من 2017 لعام 2021 كان مرض زوجتي هو سبب ابتعادي عن الوسط في ذلك الوقت وصدمه وفاتها 2021 وبعدها كنت متولي مهمه الاب والأم في وقت عصيب مع الأولاد كنت بحاول اعوضهم فقدان الآم ، ولكن في بداية 2022 بدأت اعود من جديد الساحه بأدوار ضيف شرف في بعض المسلسلات.

ياسر فرج

أبرز أعمال الفنان ياسر فرج

شارك الفنان ياسر فرج في العديد من الأفلام السينمائية أبرزهم فيلم أحلام عمرنا، خليج نعمه، عبده مواسم، الأكاديمية، غرفة 707.

كما شارك في عدد من المسلسلات أبرزهم مسلسل عباس الأبيض في اليوم الأسود، أفراح إبليس ، علي ويكا، سارة، قضية نسب، بنت بنوت، وآخرون.

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