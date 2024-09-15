بعد تصدره التريند.. حقيقة العلاقة بين أسماء جلال وويجز

في الفترة الأخيرة، تصدر اسم مطرب الراب ويجز والفنانة أسماء جلال قائمة التريند على محرك البحث "جوجل"، بعد تصريحات الأخيرة المثيرة للجدل حول طبيعة علاقتهم، وجاء ذلك خلال استضافتها في برنامج "حوار مراوغ مع شباب ريادي" الذي يقدمه الفنان شادي أبو زيد، ويرصد الموجز أبرز التصريحات.

تصريحات أسماء جلال.."إحنا صحاب بس"

في اللقاء، تحدثت أسماء عن علاقتها بويجز قائلة: "إحنا صحاب أوي، وبينا ديو غنائي جديد قريبًا"، مؤكدة أن الأغنية الجديدة التي تجمعها مع ويجز ستكون من كتابتها، وأضافت بتفاؤل: "أنا اللي هغنيها معاه لأن صوتي حلو، ودي تجربة مهمة جدًا ليه وهتضيفله جدا، وأتمنى يستفيد منها".

ويجز واسماء جلال



هذا التصريح فتح بابًا واسعًا للتكهنات حول مدى جدية هذه الصداقة وما إذا كانت هناك مشاعر أعمق خلف هذا التعاون الفني.

مشروع غنائي جديد.. خطوة جريئة للفنانة والمطرب

الديو المنتظر بين أسماء جلال وويجز يمثل تحديًا جديدًا لكل منهما، خصوصًا في ظل النجاح الذي حققه ويجز على الساحة الغنائية والانتقادات الإيجابية التي حظيت بها أسماء في مجال التمثيل. كما سبق لأسماء أن خاضت تجربة غنائية ناجحة إلى جانب أمير عيد وكزبرة في إحدى الحملات الإعلانية، ما جعل الجمهور متشوقًا لرؤية النتيجة النهائية لهذا التعاون الجديد مع ويجز.

الشائعات حول علاقتهما.. كيف بدأت؟

ويجز واسماء جلال

بدأت الشائعات حول ارتباط أسماء وويجز في الانتشار لأول مرة عندما شوهدت أسماء في إحدى حفلات ويجز، وهي تتفاعل بشكل واضح مع أدائه. هذا بالإضافة إلى ظهورهما المتكرر في أكثر من مناسبة خاصة، وهو ما دفع الجمهور لربط الأمر بوجود علاقة عاطفية بينهما.

في شهر يونيو الماضي، ازدادت الشائعات حدة بعدما نشر ويجز صورة تجمعه بأسماء عبر حسابه على "إنستجرام"، مهنئًا إياها بعيد ميلادها، ما اعتبره البعض إشارة واضحة على وجود علاقة بينهما.

ظهور مثير للجدل.. صورة تُشعل وسائل التواصل

كانت البداية الحقيقية للشائعات في عام 2022، عندما نشرت أسماء صورة لها مع ويجز عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، لتهنئته بعيد ميلاده. ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف الأحاديث حول طبيعة علاقتهما، رغم أن كلا الطرفين لم يؤكدا رسميًا وجود أي علاقة عاطفية.

الأعمال الفنية الأخيرة لأسماء جلال

بعيدًا عن الشائعات، تواصل أسماء جلال تحقيق النجاحات على الصعيد الفني. فقد شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم "ولاد رزق 3" إلى جانب عدد من النجوم، كما ظهرت في فيلم "اللعب مع العيال". بالإضافة إلى ذلك، تألقت في رمضان 2024 من خلال مسلسل "أشغال شقة"، الذي نال إعجاب الجمهور.

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