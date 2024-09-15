ريهام عبد الغفور: أولادي هم أولويتي والزواج كان مسؤولية كبيرة في حياتي

تحدثت الفنانة ريهام عبد الغفور عن ترتيب أولوياتها بين العائلة والعمل، وأوضحت رؤيتها حول الأمومة والزواج، مع تسليط الضوء على تجربتها الشخصية كفنانة وأم، وذلك في لقاء تلفزيوني عبر برنامج "كلام نواعم"، ويرصد موقع "الموجز" أبرز تصريحاتها في السياق التالي

ريهام عبد الغفور

الأمومة والعمل

بدأت ريهام حديثها مؤكدة أن الأولوية الأولى في حياتها هي لأبنائها، حيث قالت: "أولادي هما كل شيء بالنسبة لي، الأمومة تأتي أولاً ثم يأتي العمل بعد ذلك، على الرغم من أنني أحب عملي جدًا وأعتبره جزءًا كبيرًا من حياتي".

وأوضحت أن هذا التوازن بين العمل والعائلة مهم جداً لها.

الزواج والمسؤولية

عن الزواج وتجربتها الشخصية، قالت ريهام: "الجميع يعيش تجربته الخاصة؛ البعض يتزوج مبكرًا ويشعر بالسعادة، وآخرون يتأخرون في الزواج ولكنهم يجدون راحتهم".

وأضافت: "أنا شخصية قلقة بشكل عام، والزواج بالنسبة لي كان مسؤولية كبيرة نظرًا لعمري وقتها، مما جعلني أشعر بمزيد من الضغط."

كما تحدثت عن علاقتها بابنها الكبير يوسف، قائلة: "يوسف ليس فقط ابني، بل هو أقرب شخص لي وصديقي المفضل، أثق في آرائه وفي إنسانيته بشكل كبير".

رفض فيلم "أم كلثوم"

على صعيد آخر، تحدثت ريهام عن قرارها بعدم المشاركة في فيلم "أم كلثوم" الذي تقوم ببطولته الفنانة منى زكي، ويعد من الأعمال المهمة برعاية صندوق "بيج تايم" تحت إشراف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ولم تكشف ريهام تفاصيل كثيرة حول سبب رفضها، لكنها أوضحت أن هذا القرار كان نابعًا من رؤيتها الفنية الخاصة.

آخر أعمالها الفنية

يُذكر أن آخر أعمال ريهام عبد الغفور في الدراما كان مسلسل "أزمة منتصف العمر"، والذي لاقى نجاحًا كبيرًا.

تدور أحداث المسلسل حول شخصية "فيروز" التي تتزوج من "عزت" على الرغم من فارق السن الكبير بينهما، ثم تقع في حب زوج ابنة عزت، مما يؤدي إلى مشاكل كبيرة بسبب هذه العلاقة السرية.

شارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، منهم: كريم فهمي، رنا رئيس، هند عبد الحليم، عمر السعيد، ركين سعد، والعمل من تأليف أيمن سليم وأحمد عادل، وإخراج كريم العدل.

ريهام عبد الغفور

أبرز أعمالها القادمة

في تصريحات أخرى لـ "عرب وود"، كشفت ريهام عبد الغفور عن تحضيراتها لمسلسل "ظلم المصطبة"، إخراج هاني خليفة ومن تأليف أحمد فوزي صالح، ويشاركها في البطولة كل من إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، بسمة، وتامر نبيل.

وأعربت عن أملها في أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور، مؤكدة أنه مشروع مهم بالنسبة لها.

ختامًا، أثبتت ريهام عبد الغفور من خلال تصريحاتها التزامها الشديد بعائلتها وحبها لعملها، معبرة عن توازنها بين الأدوار المختلفة في حياتها.

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