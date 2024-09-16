بعد جدل " حاجة 13 خالص ".. أبرز الإيفيهات الدرامية التي أصبحت حديث الشارع المصري

أبرز الإيفيهات الدرامية.. الإيفيهات في الدراما المصرية لها دور كبير في تعزيز ارتباط الجمهور بالأعمال الفنية، حيث تصبح بعض الجمل جزءًا من الثقافة اليومية بسبب تأثيرها القوي، هذه الجمل غالبًا ما تعبر عن مواقف كوميدية أو درامية بطريقة ذكية تجعلها تعلق في أذهان المشاهدين.

حاجة 13 خالص

على سبيل المثال، جملة "حاجة 13 خالص" من مسلسل "عمر أفندي"، تلك الجملة أثارت جدلًا كبيرًا مؤخرًا، حيث

اتهم الفنان علي الطيب صناع هذا العمل باقتباسها منه دون الرجوع إليه لأنه أول من قال تلك الجملة في مسلسل "أهو ده اللي صار"، وتسبب كلامه في غضب الأبطال منه، فعلى الفور اعتذر لهم ووضح موقفه، وتشير تلك الجملة إلى شيء غير عادي أو يتجاوز التوقعات، وأصل هذه الجملة يعود إلى محلات الحلوى التي كانت تقدم 12 قطعة، وإذا أعجب الزبون بالحلوى، يضيف البائع قطعة إضافية لتصبح "13" كإشارة لشيء مميز.

أمير كرارة من مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز الإيفيهات التي قيلت مسبقًا في العديد من الأعمال الفنية والتي ارتبط بها الجمهور، منها جملة "كُتع كُسح كُسل" التي قالها أمير كرارة في مسلسل "نسل الأغراب"، وأثارت تلك الجملة استغراب الجمهور، حيث كانت تعبر عن شخص يعاني من إعاقة جسدية أو خمول.

مسلسل ملوك الجدعنة

كما أن جملة "ما هو لو كل الناس عندها ضمير كان زماننا في حتة تاسعة" التي قالها عمرو عبد الجليل في مسلسل "ملوك الجدعنة"، لا تزال تستخدم للتعبير عن الدهشة أو الإعجاب بموقف معين.

أحمد العوضي من مسلسل اللي مالوش كبير

مسلسل اللي مالوش كبير

ومن الإيفيهات الأخرى التي أصبحت مشهورة، جملة "على الله حكايتك يا ست" التي استخدمها أحمد العوضي في مسلسل"اللي مالوش كبير"، وأصبحت رمزًا لشخصيته في العمل، وجملة "المال الحلال أهو" التي قالها مصطفى أبو سريع في مسلسل "العتاولة"، وأصبحت تستخدم بطريقة مرحة في مواقف يومية مختلفة، وهذه الإيفيهات تركت بصمة في الدراما المصرية، حيث يجد فيها المشاهدون انعكاسًا لمواقف حياتهم بشكل ممتع، مما يجعلها تتداول بشكل واسع بعد انتهاء عرض الأعمال الفنية.

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