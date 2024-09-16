آخر مستجدات حادث تصادم قطاري الزقازيق بعد ارتفاع عدد الضحايا

أثار حادث تصادم قطارين في الزقازيق يوم السبت الماضي موجة من الصدمة بين المواطنين، لا سيما أنه يعد الأول من نوعه منذ سنوات، ورغم جهود التحديث والتطوير التي شهدتها السكك الحديدية والتي ساهمت في تقليص الحوادث، إلا أن الحادث الذي وقع أمام الكوبري الجديد أسفر عن العديد من الإصابات والوفيات بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

حادث تصادم قطاري في الزقازيق

وتعود تفاصيل التحقيقات الأولية إلى أن السبب الرئيسي في حادث تصادم قطاري في الزقازيق هو خطأ ارتكبه عامل التحويلة، مما أدى إلى تواجد قطارين على نفس الخطأ بينما تم القبض على عامل التحويلة للتحقيق معه ومعرفة تفاصيل الحادث.

وفي سياق متصل، أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنتين للتحقيق في أسباب الحادث. اللجنة الأولى تضم مهندسين من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري التابع للكلية الفنية العسكرية، بينما تتكون اللجنة الثانية من مهندسين فنيين من هيئة السكك الحديد.عدد الضحايا والإصابات أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 4 أشخاص، بعد وفاة المواطن رمضان حسن حنفي (51 عامًا).

كما بلغ عدد المصابين 49 شخصًا تم نقلهم إلى مستشفيات جامعة الزقازيق والمستشفيات القريبة، حيث تم خروج جميع الحالات عدا 8 حالات لا زالت تتلقى العلاج، منها 5 حالات حالتهم غير مستقرة.التعويضات والإجراءات الحكومية أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توجيهاته بزيادة تعويضات أسر المتوفين من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، بينما ستحدد نسبة التعويضات للمصابين وفقًا لحالة العجز.

كما كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزارة التضامن الاجتماعي بصرف التعويضات المستحقة. وقامت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بزيارة المصابين في مستشفيات جامعة الزقازيق ومستشفى الأحرار، حيث أعربت عن حرص الدولة على تقديم الدعم الكامل للمتضررين.

وقال وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، في لقاء تلفزيوني من الزقازيق إن "أجهزة النائب العام تحقق في أسباب الحادث. يمكننا القول إن السبب عنصر بشري، لكن ما هو بالتحديد النيابة العامة ستحدده".

وشدد على أن كل الأمور الفنية المتعلقة بالقطار كانت جيدة، مشيرا إلى أن الحادث وقع "داخل محطة الزقازيق"، وأن القطار الخارج من هذه المحطة "بدلا من أن يسلك السكة المتجهة الى الإسماعيلية، دخل إلى سكة يقف عليها قطار آت من المنصورة".

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